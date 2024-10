Nel panorama cinematografico contemporaneo, pochi film riescono a toccare le corde emotive del pubblico come CODA - I segni del cuore. Diretto da Sian Heder e vincitore di tre premi Oscar nel 2022, questo film non è solo una storia di crescita personale, ma anche una celebrazione della diversità e dell'inclusione. Con una narrazione avvincente e personaggi ben sviluppati, CODA si distingue per la sua autenticità e il suo impatto emotivo.

La trama ruota attorno a Ruby Rossi, interpretata da Emilia Jones, l'unica persona udente in una famiglia di pescatori. Ruby vive sulla costa del Massachusetts con i suoi genitori, Frank e Jackie (interpretati da Troy Kotsur e Marlee Matlin), e suo fratello Leo. La giovane si trova a dover bilanciare le sue aspirazioni personali con le responsabilità verso la sua famiglia, che dipende da lei per comunicare con il mondo esterno.

La vita di Ruby cambia quando scopre la sua passione per il canto e decide di unirsi al coro della scuola. Qui incontra il suo insegnante, Bernardo (Eugenio Derbez), che la incoraggia a perseguire il suo sogno di entrare in una prestigiosa scuola di musica. Tuttavia, Ruby deve affrontare un conflitto interiore: seguire i suoi sogni o rimanere accanto alla sua famiglia.

Uno degli aspetti più significativi di CODA è la rappresentazione autentica delle esperienze familiari. A differenza del film originale francese *La famiglia Bélier*, in CODA gli attori che interpretano i personaggi non udenti sono realmente sordi. Questo approccio ha ricevuto elogi per la sua capacità di rappresentare in modo realistico le esperienze delle persone coinvolte, contribuendo così a una maggiore consapevolezza e comprensione della comunità.

Il film esplora anche le dinamiche familiari e le responsabilità che spesso ricadono sui figli. Ruby si trova a dover gestire il peso delle aspettative familiari mentre cerca di affermarsi come artista. Questo conflitto tra dovere e desiderio è un tema universale che risuona profondamente con molti spettatori.

La musica gioca un ruolo centrale nella storia. Attraverso il canto, Ruby trova la sua voce e la sua identità. Il film sottolinea l'importanza di seguire le proprie passioni e di essere autentici, anche quando ciò comporta sfide significative.

CODA - I segni del cuore ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui:

- Oscar 2022: Miglior film, miglior sceneggiatura non originale, miglior attore non protagonista (Troy Kotsur).

- Premi Sundance 2021: Gran Premio della Giuria, Premio del Pubblico.

- Golden Globe: Due candidature.

Questi riconoscimenti testimoniano non solo la qualità artistica del film, ma anche il suo impatto culturale.