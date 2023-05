Venerdì 26 maggio è una buona idea cenare e divertirsi a Bergamo, più precisamente a La Rosa Bianca di Zanica (BG). Qui infatti partono i dinner show di DV Connection, ovvero gli appuntamenti con Bollicine. Sono party in cui mangiare molto bene e divertirsi anche di più. Al mixer per l'opening party del 26 maggio c'è il sound di Ricky Paldi, alla voce Carlotta Savorelli, conosciuta per la sua capacità di regalare energia a chiunque. Alla direzione artistica c'è invece Damiano Vassalli. Difficile volere di più, quando si ha voglia di divertirsi.



Siccome è giusto prepararsi all'estate '23 nel modo giusto, ecco un altro appuntamento da non perdere e segnarsi in agenda. Ogni mercoledì dal 31 maggio, sempre a cura di DV Connection, ecco Sunset on Hills alla Tenuta Celinate di Scanzorosciate (BG), con un programma all'altezza delle aspettative dei più esigenti, in ambito drink, food, musica, relax e dintorni. Si prende l'aperitivo al fresco, in una verde tenuta e si spezza il ritmo ossessivo della settimana con un po' di risate con gli amici, ovviamente con il giusto sound.



Non è tutto. A chi per vuol vivere un'estate a 5 stelle a Bergamo & dintorni, lo staff di DV Connection ha pensato a fondo. E infatti propone ben 6 party di domenica, a bordo piscina... oppure proprio in piscina, per chi preferisce. L'appuntamento è al Barbariccia Beach @ Castello degli Angeli - Carobbio. Si tratta di pool party scatenati, da vivere in costume, con gli amici, nel verde e a due passi dalla città. Sempre di domenica, DV Connection propone pure alcuni eventi al Coco Beach, hot post di Lido di Lonato (BS).



INFO 3494410654

www.dvconnection.it