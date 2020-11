In attesa di conoscere la shortlist dell'Academy circa i potenziali candidati agli Oscar per la categoria miglior fotografia, emergono le prime previsioni elaborate incrociando i verdetti e le aspettative della critica americana.

Quest'anno parte favorito nella categoria Best Cinematography lo straordinario contributo offerto da Erik Messerschmidt per il suo eccellente lavoro in bianco e nero nell’ultimo film di David Fincher, Mank con Gary Oldman. Segue un altro enfant prodige come Joshua James Richards che ha firmato la fotografia dell'ultimo film di Chloé Zhao, Nomadland, già vincitore del Leone d’Oro all’ultimo Festival di Venezia. Senza dimenticare Hoyte Van Hoytema che potrebbe conquistare una seconda candidatura agli Oscar complice il suo apprezzato contributo nell’ultimo film di Christopher Nolan, Tenet tra sequenze suggestive capaci di catapultarci al di fuori di qualsiasi percezione del tempo.