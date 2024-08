La casa di produzione cinematografica “Sikania Network” è lieta di annunciare l’apertura dei casting per il nuovo cortometraggio, intitolato “Sorprendimi”, diretto da Darioloris Cerfolli e con la collaborazione alla regia di Marco Ferrara. Le selezioni sono aperte a uomini, donne e bambini residenti in Sicilia. Le figure richieste sono: uomini e donne per diversi ruoli principali e secondari, sia per attori con esperienza, sia per principianti nonché ruoli specifici per bambini d’età compresa tra i 6 e i 12 anni.

Devono essere rispettati i seguenti requisiti: residenza in Sicilia; disponibilità per le riprese a Catania, passione per la recitazione con o senza esperienza pregressa. Gli interessati possono inviare la propria candidatura, comprensiva di una foto recente e di un breve curriculum artistico (se disponibile) al seguente indirizzo email: [email protected] Per i bambini è necessaria anche una dichiarazione di autorizzazione da parte dei genitori o dei tutori legali.

Le audizioni si svolgeranno a Catania e in altre città siciliane. Le date e i luoghi saranno comunicati direttamente ai candidati selezionati ai casting via email. Darioloris Cerfolli è un professionista appassionato, che ha dedicato la sua carriera alla valorizzazione della bellezza attraverso il metodo della Consulenza Immagine. Fin da giovane ha esplorato la sua creatività truccando le sue quattro sorelle per eventi speciali, affinando così le sue competenze nel campo dell’estetica.

Dopo il Diploma Industriale, ha seguito la sua passione per la bellezza, conseguendo la qualifica e l’abilitazione alla professione di estetista e visagista. Da oltre 12 anni gestisce la “Family Academy” e insegna presso il C.E.A. di Catania, formando nuovi talenti nel make up. Nel corso della sua carriera Darioloris ha collaborato con importanti brand italiani e internazionali e ha ricevuto riconoscimenti come Miglior Professionista nel Wedding Makeup per quattro anni consecutivi. Ha lavorato in contesti prestigiosi, tra cui il Festival del Cinema di Venezia, e ha collaborato con Medusa Film, Cinecittà Film Studio e altre produzioni cinematografiche di alto profilo.

Marco Ferrara, regista e produttore catanese, nato il 10 settembre 1989, è direttore della produzione cinematografica e dei programmi televisivi di “Sikania Network” dal 2020. Ha ricevuto il Premio “Gazebo d’Oro 2024” per il cinema a Caltagirone ed è patron e organizzatore del “Sikania Film Festival”, in collaborazione con "Just Events".

Tra i suoi film pluripremiati si annoverano “Negli occhi di un bambino” e “The Winner - Il vincitore”. Essi sono entusiasti di questa nuova avventura e invitano tutti i talenti siciliani a partecipare ai casting per “Sorprendimi”. La loro missione è scoprire e valorizzare nuovi volti e raccontare storie uniche attraverso il cortometraggio.