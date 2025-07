PALERMO - Che bel messaggio di fede e speranza quello che ci ha inviato il collega giornaslista Riccardo Rossi, Piccolo Figlio della Divina Volontà di Palermo, da sempre nella Missione Speranza e Carità (sotto: in foto con la moglie Barbara e Fratel Biagio) - Fratel Biagio un missionario in odore di santità. Un libro ci invita a conoscere e vivere la Divina Volontà, seguendo l’esempio e gli insegnamenti della Madonna. Ci ricorda l’importanza di pregare con cuore sincero e di aprire il nostro cuore a Dio, affinché la sua grazia possa trasformare la nostra vita e avvicinarci al Regno di Dio già qui sulla terra.

"Nel libro “La Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà”, - ci scrive Riccardo - vergato dalla Serva di Dio Luisa Piccarreta, la nostra cara Mamma Celeste ci regala, per la prima volta, le sue lezioni Divine. Sono tutte perle preziose dove la nostra Mamma ci testimonia la sua vita, le verità su Gesù, su San Giuseppe e su Dio. Non solo episodi di vita mai conosciuti, ma anche i pensieri e la sua vita spirituale. E’ un percorso per comprendere, passo dopo passo, la vita nella Divina Volontà fino ad arrivare a possederla come vita propria.

Tutto il libro si dipana in un coinvolgente colloquio d’amore tra l’anima e la Regina del Cielo. Ogni lezione denominata “giorno” (sono 31 giorni e 6 meditazioni in appendice) termina con un fioretto da mettere in pratica e una giaculatoria da ripetere più volte durante la giornata.

La nostra Mamma nell’ “APPELLO MATERNO DELLA REGINA DEL CIELO” ci consegna le parole giuste che ci aprono alla lettura:

“Questo libro è d’oro, figlia mia, esso formerà la fortuna spirituale e la tua felicità anche terrena. In essa troverai la sorgente di tutti i beni: se sei debole acquisterai la forza; se sei tentata acquisterai la vittoria; se sei caduta nella colpa, incontrerai la mano pietosa e potente che ti rialzerà; se ti senti afflitta, troverai il conforto; se fredda il mezzo sicuro per riscaldarti; se affamata, gusterai il cibo della Divina Volontà”.

Nel trentunesimo giorno la Mamma ci dice: “Io non conobbi mai malattia né qualunque indisposizione leggera; alla mia natura concepita senza peccato e vissuta tutta di Volontà Divina mancava il germe dei mali naturali.” - Che meraviglia! Già in questa vita terrena, accogliendo le conoscenze della nostra Mamma dal “Libro d’Oro”, di Gesù nei volumi del “Libro di Cielo” e nel libro “Le 24 ore della Passione di nostro Signore Gesù Cristo”, e mettendole in pratica, sperimentiamo con segni concreti (anche fisici) l’Avvento del Regno di Dio in noi.

La Mamma nostra maestra ci dice nella quinta meditazione: “Ora, figlio mio, ti voglio confidare una pena che mi tortura: purtroppo sono tanti che vanno bensì in chiesa per pregare, ma le preghiere che essi rivolgono a Dio si fermano sulle labbra , perché il cuore e la mente fuggono lontani da Lui! Questi chiudono il Cielo invece di aprirlo. E come sono numerose le irriverenze che si commettono nella casa di Dio! Quanti flagelli non verrebbero risparmiati nel mondo e quanti castighi non si convertirebbero in grazie, se tutte le anime si sforzassero di imitare il nostro esempio! Soltanto la preghiera che scaturisce da un’anima in cui regna la Divina Volontà agisce irresistibilmente sul Cuore di Dio. Essa è tanto potente, da vincerlo e da ottenere da Lui le massime grazie. Abbi perciò cura del Divin Volere e la Mamma tua, che ti ama, cederà alla tua preghiera i diritti della sua potente intercessione.” - Che aspettiamo! - ci invita Riccardo - leggiamo e mastichiamo per bene le Verità di Cielo della nostra Mamma Celeste, fino a Consacrarci a Lei.

In foto: Una puntata condotta in studio da Riccardo Rossi, dalla sede di Trapani, di "Maria Vision Italia" (tv in chiaro con canale 255), una nuova puntata di “Verità di Cielo”. La rubrica televisiva dà voce a testimonianze di persone semplici vissute nella Divina Volontà. Il programma è a cura dei Piccoli Figli della Divina Volontà di Palermo, e condotto in studio dal giornalista Riccardo Rossi. Ospite in studio, nella puntata di oggi, Sr. Maria Luisa Varriano (in foto) della Comunità “Fiat! Totus Tuus”, una comunità mariana contemplativa con sede in Molise, il cui carisma è racchiuso in "fiat voluntas tua...", comunità religiosa che si ispira alla spiritualità e alla vita della Serva di Dio Luisa Piccarreta.