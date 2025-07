Il fragile equilibrio tra il presidente repubblicano Donald Trump e il suo principale finanziatore dell'ultima campagna per le presidenziali, Elon Musk, è definitivamente saltato. Sabato, il magnate di Tesla e SpaceX ha annunciato la creazione di un nuovo partito politico, chiamato "America Party", scagliandosi apertamente contro la più recente mossa economica di Trump: la cosiddetta "big, beautiful bill", che secondo Musk "porterà l'America alla bancarotta".

L'annuncio arriva appena un giorno dopo che Musk aveva sondato i suoi follower sulla piattaforma X sulla necessità di creare o meno un nuovo partito. La risposta, a suo dire, è stata schiacciante: "Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito e lo avrete!" Così, Musk ha ufficializzato la nascita dell'America Party con un messaggio chiaro: "Oggi si forma l'America Party per ridarvi la libertà".

By a factor of 2 to 1, you want a new political party and you shall have it!



When it comes to bankrupting our country with waste & graft, we live in a one-party system, not a democracy.



Today, the America Party is formed to give you back your freedom. https://t.co/9K8AD04QQN