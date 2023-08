Il rapper emiliano torna sulla scena nazionale con una nuova produzione

Fuori “Tu balla”, il nuovo singolo del rapper emiliano GisoM che fa riflettere e ballare in questa estate bollente. Il brano è sui principali stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. “Tu balla” parla di vita vissuta, di dover sempre rincorrere i sogni, nonostante le critiche e i momenti difficili, e prendere tutto ciò con più leggerezza e farselo scivolare addosso, proprio come quando balliamo che siamo spensierati e vogliamo solo divertirci. Un invito quello di GisoM a scacciare quelle stesse critiche, scavalcando gli ostacoli più ardui.





L’artista si racconta

Mi chiamo Giannino Mattia, in arte GisoM e sono un rapper emiliano classe ‘92 di Finale Emilia (MO). Ho sempre amato la musica in tutte le sue sfumature, la musica è vita, è quella cosa che ti mantiene a galla quando stai sprofondando (almeno questa è la mia visione). Ho sempre scritto testi e mi piace leggere, però ho iniziato ad incidere canzoni nel dicembre 2020. Ho ritrovato me stesso grazie alla musica e dopo essere stato spronato da un Sound Engineer, nonché il mio produttore attuale, ad incidere un mio testo, ho fatto un album di 14 tracce in 7 mesi, perché avevo davvero molto da dire (e questo è solo l’inizio). Nel frattempo, ho lanciato 8 freestyle sul mio profilo Instagram con tanto di videoclip, e in questi giorni sto girando anche il video promo del mio album intitolato “Mood a 360°” che uscirà prossimamente sotto un’etichetta indipendente. Nel mio album ci sono 4 Featuring e 10 brani da solista, nel quale sono racchiusi tanti generi di sonorità: reggaeton, tecno, old school e tanti altri. Il messaggio che voglio lanciare e che non esiste musica brutta o bella ma è tutto soggettivo, la musica è bellissima in tutte le sue sfaccettature e generi, basta avere un mood a 360°.

La mia caratteristica principale da artista è che so adattarmi a qualsiasi beat; infatti, all’inizio scrivo il testo e poi mi diverto a farlo su tante basi diversi. Sono un ragazzo determinato con tanta voglia di fare, hanno scoperto in me una dote che non conoscevo: il canto e ora voglio dare vita ai miei sogni lavorando sodo e a testa bassa, umilmente, senza mai mollare. Ho seguito 10 lezioni di canto moderno per apprendere nuove tecniche, presso la scuola “Fra le Quinte” di Cento (FE) Ho inciso già un nuovo progetto per il 2023: un EP di 6 tracce. Da settembre inizierò l’accademia Artisti a Milano e in questi anni ho partecipato al “Tour Music Fest”, a “Casa Sanremo Live Box” e a “ON AIR Contest” a Roma. Attualmente in promozione con il mio nuovo singolo.