Grazie a una coraggiosa strategia a una sola sosta che gli ha permesso di mantenere la testa della corsa, Charles Leclerc e la Ferrari hanno conquistato una straordinaria vittoria nel Gran Premio d'Italia 2024, tagliando il traguardo davanti alle due McLaren di Piastri e Norris.

Lando Norris, partito dalla pole position, dopo lo spegnimento dei semafori, ha cercato di mantenere la prima posizione, ma è stato subito superato da Oscar Piastri alla seconda chicane del primo giro. Da quel momento, l'australiano si è portato in testa, mantenendo saldamente il comando della gara.

Tuttavia, mentre molti team hanno optato per una strategia a due soste, la Ferrari ha preso la rischiosa decisione di tentare una sola sosta per Leclerc e Carlos Sainz che, nelle fasi finali del gran premio si sono trovati al comando.

Sainz, che era in seconda posizione, ha fatto da "tappo" alla rincorsa prima di Piastri e poi di Norris, consentendo a Leclerc di guadagnare qualche secondo che è stato determinante nel finale di gara. Lo spagnolo ha poi tagliato il traguardo in quarta posizione.

Leclerc, con le hard con cui aveva percorso quasi 40 giri, ha resistito alla rimonta di Piastri che, con gomme fresche, non è riuscito a recuperare gli oltre 11 secondi di svantaggio che lo separavano dal pilota monegasco e si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio a 2,6 secondi dal vincitore. Sei, invece, i secondi di distacco che Leclerc è riuscito a infliggere a Norris che, comunque, è riuscito a portare a casa un punticino in più, piazzando il giro veloce.

Quinto posto per Lewis Hamilton, alla sua ultima gara a Monza al volante della Mercedes. Max Verstappen, non più alla guida di una "Red Bull marziana" si è dovuto accontentare, dl sesto posto, guadagnando comunque una posizione rispetto a quella di partenza. Solo settima l'altra Mercedes di George Russell, che ha compromesso la gara andando lungo alla prima chicane subito dopo il via, mentre Sergio Perez è finalmente andato a punti, per il campionato del mondo costruttori Red Bull, finendo ottavo.

Giornata positiva per la Williams, con Alex Albon, nono, che ha conquistato due punti preziosi per la Williams mentre Kevin Magnussen, Haas, completa la classifica dei primi 10 piloti giunti al traguardo.

Mel mondiale piloti, ancora saldamente al comando Marx Verstappen, con 70 punti di vantaggio su Norris, mentre sono 103 i punti che separano l'olandese da Leclerc, terzo.

Molto più serrata la lotta per il mondiale costruttori, con 446 punti, seguita da McLaren con 438 e Ferrari con 407.

La Formula 1 tornerà di nuovo in pista tra due settimane con il GP dell'Azerbajan a Baku.