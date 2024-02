Il brano del cantautore sugli stores digitali e dal 19 gennaio nelle radio

“Come Stelle” è il nuovo singolo del cantautore Lorenzo Zucchetti, sui principali stores digitali e dal 19 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Sonorità da classifica con arrangiamenti di tendenza e mai banali, ma che evidenziano la forte personalità dell’artista che dona una interpretazione vocale intima ed intensa. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci. Lorenzo continua la sua evoluzione artistica destreggiandosi con vari stili a riprova del suo talento e di una maturità raggiunta, nonostante la giova età, fuori dal comune.

“La canzone nasce dall’idea di vivere in un mondo solo mio, un mondo in cui sogni e immaginazione prendono vita. Sono difficili da realizzare, come difficile è raggiungere le stelle. Solo perseguendo con perseveranza e senza arrendersi mai davanti alle difficoltà possono realizzarsi. E questo anche grazie ad una lei con cui condividere questo viaggio, un viaggio verso un mondo fatto per me.” Lorenzo Zucchetti

Storia dell’artista

Lorenzo Zucchetti è un giovane artista, classe 2002, nato ad Ascoli Piceno, nelle Marche. Da autodidatta e con un piccolo aiuto del padre Claudio, anche lui cantautore, Lorenzo ha cominciato ad apprezzare la musica, imparando a suonare il pianoforte e la chitarra. Inizia a scrivere le sue canzoni quando nel 2019 si presenta con il suo primo singolo “La Verità in una Bugia”. Continua a scrivere, a pubblicare e nel 2021 fa la sua prima apparizione in tv portando sul palco i suoi 2 singoli con maggior riscontro fino a quel momento, “Come fosse l’ultima volta” e “Giurami che”. Nel 2022 ha un periodo di stop che durerà più di un anno. Tra varie difficoltà, pensieri e riflessioni Lorenzo realizza comunque il suo progetto pensando alla musica e al suo futuro con essa. Non smette di scrivere e si affianca ad un produttore che lo seguirà fino a questo momento. Il 2 Giugno 2023 dopo un anno e mezzo di fermo pubblica “Sono fatto Così”, singolo che lo riporta alla luce. In quell’estate si esibisce in vari live, e apre il concerto di “Daniele si Nasce” cover band ufficiale di Renato Zero. Il 24 Novembre pubblica “Parlano di Noi” il singolo di maggior successo con oltre 80.000 stream, oltre 160 passaggi radiofonici, tra i 25 brani ad alta rotazione su Radio Margherita e vari articoli sui giornali. Comincia ora la vera avventura di Lorenzo.

Instagram: https://www.instagram.com/lorenzo_zucchetti/

TikTok: https://www.tiktok.com/@lorenzo_zucchetti



Facebook: https://www.facebook.com/lorenzo.zucchetti.526



Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC62Rf9M7E9_iM9rfP4lOOfw

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/7rg7Yffk1muTKUpOBz1IxV?si=92uhF03qR9Wv9uWGhZ5rcA