Un afroamericano di 25 anni, Jayland Walker, è stato uicciso con 60 colpi di arma da fuoco da otto agenti agenti della polizia di Akron, in Ohio.

Nella ricostruzione fornita dalla polizia durante una conferenza stampa, in cui è stato mostrat oun video della sparatoria, l'uomo non si sarebbe fermato a seguito di una infrazione del codice della strada rilevata da una pattuglia.

Da lì sarebbe nato un inseguimento durante il quale Walker avrebbe sparato contro gli agenti. Altre pattuglie si sono aggiunte all'inseguimento dell'afroamericano che si è poi fermato ed è fuggito dall'auto. Gli agenti che gli sono corsi dietro hanno aperto il fuoco e lo hanno crivellato di colpi.

Una pistola è stata recuperata dall'auto di Jayland Walker, ma al momento in cui è stato ucciso, l'uomo era disarmato.

L'avvocato della famiglia Walker, Bobby Di Cello, ha detto ai giornalisti di essere "molto preoccupato" per l'accusa della polizia secondo cui Walker avrebbe sparato agli agenti dalla sua auto, aggiungendo che non vi era giustificazione alcuna per motivare la sua uccisione.