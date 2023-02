La gara agli Oscar 2023 per il Miglior cortometraggio d’animazione è piuttosto agguerrita con 5 titoli dalle illustrazioni suggestive e accattivanti capaci di suscitare profonde riflessioni sui dilemmi della nostra società: dal tema dell'amicizia (The Boy, The Mole, The Fox and The Horse) al duello tra finzione e realtà (An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It), dal tema conflittuale della pubertà (My Year of Dicks) al legame padre-figlio (Ice Merchants), fino ad un racconto pre-morte di grande poesia (The Flying Sailor).