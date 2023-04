Il suo business è iniziato quando aveva 14 anni, si è affacciato per la prima volta a questo mondo totalmente per curiosità vedendo annunci su internet, e da lì ha iniziato a esserne attratto, specialmente dalla finanza, studiando per conto suo e con materiale online, era solo e nessuno lo poteva seguire, perdendo anche dei soldi nella sua ingenuità.

Però proseguendo con lo studio e ottenendo una laurea in Banking e Scienze assicurative dei mercati finanziari, gli ha permesso di creare diverse intelligenze artificiali (che stanno prendendo piede in ogni ambito nel 2023) con le quali permette a chiunque con un rischio ponderato e riduttivo di affacciarsi ai mercati finanziari anche senza esperienza o particolare propensione al rischio.

Queste competenze e l’intelligenza artificiale lo differenziano dalla concorrenza, da presunte agenzie e formatori poco affidabili che purtroppo garantiscono risultati scadenti ai loro clienti portando a pensare a questi ultimi che il mondo del trading sia falso e che non funzioni.

Il trading online è un metodo per investire in borsa e si può fare comodamente da casa e dal proprio computer o qualsiasi dispositivo si connetta a internet.

Il trading online è l'acquisto o vendita di titoli finanziari via internet, quali possono essere azioni, valute, obbligazioni, opzioni o altro, sempre tramite il broker online che acquistano o vendono per nostro conto.

L'enorme vantaggio del trading online è quello di poter guadagnare soldi sia quando le borse sono a rialzo e sia quando sono a ribasso, esso è adatto a chi vuole investire i suoi soldi in modo saggio, senza lasciare che l'inflazione abbassi il potere di acquisto dei soldi stessi.

Inoltre Antony è in possesso del master in Analisi tecnica dei mercati finanziari, rilasciato dalla Societá italiana Analisi Tecnica, riconosciuta a livello europeo,che attesta le estreme conoscenze nel trading e degli strumenti finanziari e nel mondo della finanza in generale.

Il master attesta la validitá in questo settore del trading e della enorme professionalità che porta finalmente a potersi fidare di questo ambito e affidarsi a qualcuno di competente.

Con la sua esperienza di 10 anni, oggi questo ragazzo di 25 anni ormai trasferitosi quasi a Dubai, gestisce la sua azienda di formazione chiamata Wolf Academy.

Nel 2021 ha ottenuto il primo conto in gestione da 80.000, nel 2022/2023 altri due da 500.000 con relativi certificati.

La sua realtà offre formazione sul trading, investimenti e finanza a 360 gradi con 270 lezioni, oltre 50 moduli, e oltre 22 ore di lezioni e conti un gestione da migliaia di euro.

In questo modo il cliente non deve aggiungere altri soldi per fare trading poiché glielo forniscono loro.

Se si perdono soldi il cliente non deve rispondere di nulla, deve solo operare come crede e generare profitti, questo differenzia questa agenzia, è l'unica realtà che da conti in mano dove poter fare profitti dopo la formazione, senza usare soldi propri o preoccuparsi di perderli, sono la soluzione in questo campo, risolvendo ogni problema.

La Wolf Academy accompagna e prende per mano i clienti fino al raggiungimento del loro obiettivo passo dopo passo.





