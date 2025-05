Il segmento del lusso è oggi uno dei principali driver di trasformazione del mercato immobiliare, alimentato da una domanda selettiva, globale e sempre più attenta a valori come esclusività, privacy e qualità. Una nicchia che impone agli operatori standard elevatissimi e una preparazione altamente specializzata.

In questo contesto nasce “Strategic Management for Luxury Real Estate”, il corso di alta formazione svolto dalla prestigiosa SDA Bocconi School of Management e co-progettato con REMAX Italia grazie alla sua divisione dedicata alla formazione REMAX University. Un’opportunità unica per i professionisti dell’immobiliare che aspirano a eccellere nel segmento degli immobili di pregio. Il corso, che si svolgerà il 28 e 29 maggio 2025 presso il campus SDA Bocconi a Milano, è pensato per fornire ai partecipanti competenze strategiche e operative attraverso un approccio didattico interattivo, basato sull'analisi di casi studio e sul confronto diretto con esperti del settore.

Si tratta di una proposta formativa esclusiva, che coniuga l’eccellenza accademica dell’ateneo milanese con il know-how operativo delle agenzie The REMAX Collection, il marchio internazionale di alta gamma del network in franchising. Il brand rappresenta una selezione immobiliare unica, sinonimo di lusso, esclusività e bellezza, che riflette l’elevato livello di specializzazione dei propri consulenti.

Durante le due giornate, i partecipanti affronteranno tematiche legate alla gestione strategica del real estate di lusso. Il corso approfondirà il contesto competitivo, i principali player, le sfide e le opportunità del settore. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei valori fondanti del mercato del lusso, ai trend in evoluzione, alle prospettive future e alla sostenibilità. Un focus specifico sarà, inoltre, riservato alla customer experience, considerata elemento distintivo in questo segmento, dove il rapporto con il cliente richiede massima cura e personalizzazione del servizio.

A guidare le sessioni saranno docenti di primo piano di SDA Bocconi, tra cui Alessia Bezzecchi – SDA Associate Professor of Practice Corporate Finance & Real Estate SDA Bocconi School of Management, Emanuela Prandelli - LVMH Associate Professor of Fashion and Luxury Management, Department of Management and Technology at Bocconi University, Chiara Piancatelli – SDA Associate Professor of Practice in Digital Marketing SDA Bocconi School of Management. Tra gli ospiti Pietro Adduci - CEO di TECMA, Giuseppe Abatista - Group Tax Consultant Salvatore Ferragamo e Vice President at Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Paolo Giabardo - COO di Immobiliare.it e CEO di Luxury Estate, e Paolo Pederselli - Chief Global Development Officer di Jakala.