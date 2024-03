Negli ultimi anni, la competizione tra aziende si è fatta sempre più agguerrita. Distinguersi dalla massa e farsi riconoscere dai clienti come partner affidabile è diventata un’impresa. In questo scenario, le fiere di settore rappresentano un’opportunità imperdibile per aumentare significativamente la propria brand awareness.

Secondo recenti studi, oltre il 70% dei visitatori di questi eventi è a caccia di nuove soluzioni, prodotti e servizi per le proprie attività. Avere un proprio stand consente di esporsi ad una platea altamente qualificata di potenziali clienti, raccontando loro di persona le proprie peculiarità e differenze rispetto ai concorrenti.

Non solo. Partecipare alle fiere consente di acquisire centinaia di nuovi contatti ogni giorno, grazie ad incontri one-to-one mirati. Avere a disposizione questa preziosa banca dati di lead può rivelarsi determinante per incrementare le vendite nei mesi successivi all’evento. Numerosi studi dimostrano come, a distanza di 1 anno, oltre il 40% dei contatti raccolti in fiera si tramutano in reali opportunità di business.

Infine, non va sottovalutata la possibilità di espandere il proprio raggio d’azione verso nuovi mercati esteri. Le fiere internazionali ospitano infatti delegazioni provenienti da ogni angolo del mondo, desiderose di stringere accordi commerciali con fornitori affidabili. Cogliere queste occasioni di matching tra domanda e offerta può rivelarsi la chiave per l’internazionalizzazione, con importanti ritorni economici nel medio-lungo periodo.

Dove altri canali di promozione risultano ormai saturi, le fiere offrono palcoscenici unici per promuoversi. Oltre al proprio stand, è possibile organizzare eventi di lancio prodotti, conferenze stampa o semplici coffee chat con i giornalisti specializzati, aumentando la propria visibilità anche sui media.

Non bisogna inoltre sottovalutare il valore del passaparola: i contatti creati in fiera, soprattutto quelli con altre aziende, possono tramutarsi in future sinergie commerciali o collaborazioni strategiche. Quale migliore occasione per stringere legami duraturi con player affini?

Certo, l'investimento economico e organizzativo non è indifferente. Tuttavia, studi dimostrano come anche un piccolo stand ben promosso possa portare ritorni significativi, abbondantemente compensativi delle spese sostenute. Senza contare i benefici a lungo termine in termini di reputazione e fatturato.

Chiaramente le fiere dovrebbero essere una priorità nella strategia promozionale di ogni azienda. Offrono troppe opportunità di crescita per essere ignorate, soprattutto in un'epoca dove è fondamentale differenziarsi dalla massa. L'importante è pianificare nei dettagli la propria partecipazione, definendo obiettivi chiari e azioni di follow-up mirate al successo.

Con il contributo di Allextire Srl