L'avvio del Gran Premio Tissot della Repubblica Ceca all'Autodrom di Brno è stato tutt'altro che semplice: la sessione di Practice del venerdì è partita con 20 minuti di ritardo a causa della pioggia e si è svolta su pista bagnata. Anche con condizioni avverse, Marc Marquez (Ducati) ha messo tutti in riga con un tempo di 2:03.935, confermandosi il più veloce di giornata.

Alle spalle del fuoriclasse spagnolo si sono piazzati i due francesi Johann Zarco (LCR Honda) e Fabio Quartararo (Yamaha), entrambi incisivi su asfalto viscido.

Il venerdì ceco ha visto Marco Bezzecchi (Aprilia) protagonista di due cadute, ma nonostante tutto è riuscito a chiudere quarto, davanti al rientrante Jorge Martin (Aprilia), campione del mondo in carica, al suo ritorno dopo mesi di stop per infortunio. Seguono Jack Miller (Pramac Yamaha) e Joan Mir (Honda HRC), a conferma di una classifica decisamente fluida.

Enea Bastianini (KTM Tech3) strappa per la prima volta nel 2025 l'accesso diretto alla Q2, insieme ad Alex Marquez (Gresini Racing), finito a terra a sei minuti dalla fine quando ancora non era nei dieci. L'ultimo posto utile per la Q2 lo prende Pedro Acosta (KTM).

Chi invece dovrà sudarsi il sabato in Q1 è un gruppo di nomi pesanti: Francesco Bagnaia (Ducati), Fermín Aldeguer (Gresini Racing ) e Fabio Di Giannantonio (VR46).

Appuntamento sabato a partire dalle 10:10 per la FP2, dove le carte potrebbero rimescolarsi ancora. Se il meteo continuerà a fare le bizze, ci sarà poco spazio per i calcoli e tanto per il coraggio. La Q1 inizierà alle 10:50, la Q2 alle 11:15.