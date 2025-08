Ricordate? "... Mamma, vieni a fare il bagno al mare stamattina?" - "No, caro, ho mal di testa..." e il copione si ripeteva con la nostra cugina più grande, con la zia che ci veniva a trovare in spiaggia ogni estate e noi, bambini dell'epoca, ci accontentavamo delle loro laconiche risposte, senza obiettare.

In effetti, quelle concise, essenziali e asciutte risposte, custodivano un antico "segreto". Durante quei giorni, le donne, fossero la nostra mamma, le nostre zie o le nostre cuginette più grandi, non osavano tuffarsi in mare, in piscina, ovunque, dove ci fosse molta acqua. Ma perchè accadeva tutto questo?

Lo spiegheremo e al contempo sveliamo un segreto! Eravamo ingenui noi, bambinetti dell'poca lontana, ma forse lo erano pure loro, la nostra mamma, la zia, la nostra cuginetta più grande e tutto il gentil sesso dell'epoca che fu... vuoi SCOPRIRE IL MOTIVO? CLICCA QUI!!