Diversi enti internazionali, dall'Onu, all'Ocse, oltre alla stessa Unione europea, da anni spingono affinché i flussi di capitale vengano orientati sempre di più verso investimenti sostenibili.

Anche le banche devono adeguarsi, e sotto questo aspetto l'Italia può vantare un risultato di prestigio, visto che Fineco, è una delle due banche al mondo ad avere un rating “EE+” (Very Strong2).

Come ha fatto? Secondo Standard Ethics, Fineco ha rispettato in modo costante le indicazioni sui temi ambientali, sociali e di governance emanate da Onu, Ocse e Unione europea, con quest'ultima che, a partire dall’Action Plan della Commissione Use del 2018, ha indicato alle banche di orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili, cercando di ridurre il market to limit degli investimenti che non rispecchiano questi principi.