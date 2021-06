L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato a professionisti del settore l’incarico di gestire la cessione delle quote societarie. Tali trattative sono pertanto coperte dal segreto professionale e ogni comunicazione sarà fatta nei modi e nei tempi debiti.Invitiamo altresì la tifoseria tutta a non prestare adito a notizie false tendenziose che circolano da giorni sulle varie piattaforme social e prive di qualsiasi fondamento.Certi di una sicura comprensione la Proprietà ribadisce che si sta adoperando al fine di garantire la massima stabilità e continuità per il futuro della Salernitana.

Con questo comunicato, lo scorso 11 giugno l'US Salernitata faceva sapere che si era attivata per sanare il problema relativo alla sua partecipazione al prossimo campionato di Serie A.

Qual è il problema? Che la squadra è di proprietà di Claudio Lotito, lo stesso Lotito che possiede anche la Lazio.

Poiché tra le tante stravaganze che caratterizzano il nostro calcio non è ancora prevista quella che consente ad uno stesso proprietario di possedere due squadre che giocano nello stesso campionato, Lotito deve disfarsi di una delle due... ed ha già scelto la Salernitana. Ma il tempo stringe, visto che la cessione deve avvenire prima della fine di giugno.

Annusando l'aria che tira, quest'oggi, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, non ha parlato solo di nazionale e ha lanciato un messaggio forte e chiaro a Lotito in relazione al tipo di soluzione che parrebbe aver trovato per consentire alla squadra campana la partecipazione alla prossima Serie A.

"Il trust non è un problema - ha dichiarato Gravimna -. Diventerebbe però un precedente pericoloso se non venissero mei quei paletti che un vero trust richiede.Se quei paletti, che considero molto chiari e severi, di massima garanzia, vengono rispettati, probabilmente la Salernitana potrà essere ammessa alla Serie A; diversamente ho timore che qualcuno avrà un brutto risveglio.Io faccio appello a chi oggi ha la possibilità di decidere il tipo di campionato che potrà fare la Salernitana: evitiamo scorciatoie e furbate e restiamo nell’ambito delle regole. Non ho avuto alcuna interlocuzione e questo genera in me preoccupazione. Ci sono regole chiare che non ammettono alcuna interpretazione fantasiosa".