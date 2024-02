Nel Consiglio dei Ministri di mercoledì 31 gennaio, su proposta del Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli, il governo ha approvato il decreto legislativo che istituisce il garante dei diritti delle persone con disabilità.

Il testo ha ottenuto l'intesa della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle competenti Commissioni parlamentari.

"Il Garante - ha commentato il ministro Locatelli - sarà un punto di riferimento per molti cittadini, un organismo operativo e con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e nel rispetto della Convenzione Onu – spiega il Ministro Alessandra Locatelli -. Dal 1 gennaio 2025 il Garante sarà operativo e al servizio dei cittadini".

Il Garante sarà un organo collegiale composto dal presidente e da due componenti scelti tra persone con "comprovate professionalità, competenze o esperienze nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani e in materia di contrasto delle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità", che in Italia, secondo l'ultima rilevazione Istat, sono poco più di tre milioni.

Dal 1 gennaio 2026, l'ufficio del Garante potrà contare su una dotazione organica di due dirigenti e venti operatori, assunti con concorso pubblico. Infine, il decreto istitutivo prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Garante invii una relazione alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta.

Questo è stato il commento del presidente di Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap), Vincenzo Falabella:

"Siamo pronti a collaborare con il nuovo organismo, confidando in un coinvolgimento diretto del mondo associativo, e segnatamente delle due grandi federazioni FISH e FAND, così come previsto dall’articolo 4, comma 3 della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità. Questo dovrà avvenire in particolare nella fase di individuazione di coloro che andranno a comporre l’organismo collegiale che formerà il Garante".