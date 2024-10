Dopo la seconda giornata di Europa League, delle italiane, solo la Lazio, dopo il 4-1 casalingo inflitto al Nizza, è a punteggio pieno nella classifica fase campionato, insieme a Tottenham, Lione, FCSB, Anderlecht, Ajax, Francoforte e Galatasaray. La Roma, invece, dopo aver perso per 1-0 in casa dell'Elfsborg (Svezia), si ritrova con un misero punticino al 27° posto, tra le squadre da eliminare.

Giovedì si è disputato anche il primo turno di Conference League, dove la Fiorentina, seppur con fatica, si è imposta per 2-0 sui gallesi del The New Saints, arroccati per quasi tutti i 90 minuti all'interno della propria area. I viola sbloccano la gara solo alla metà del secondo tempo con Yacine Adli, al primo gol con la Fiorentina, e Moise Kean, che poco dopo si è "letteralmente" mangiato la rete del 3-0.

Di coppe europee se ne riparlerà tra due settimane dopo gli impegni delle nazionali.





Crediti mmagine: x.com/acffiorentina/status/1841947377726624092/photo/2