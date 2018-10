“…e ci chiamano matti”. Teatro Fara Nume, dal 12 al 14 ottobre 2018

La Compagnia Teatrale

Mercanti di Stelle

Presenta

…e ci chiamano matti

di Luca Franco

con

Germano Germani, Sabrina Sgarra, Eleonora Allegretti, Davide Giacinti, Giuseppe Chianese, Ludovica Pimpinella, Monica Falconi, Erica Picchi, Mauro Ballanti, Elena Fiorenza

regia di Monica Falconi

Teatro Fara Nume

Dal 12 al 14 ottobre 2018



Otto ospiti di una casa di cura mentale cercano di dimostrare ai dottori di non essere matti, ma di meritarsi la libertà.

Dieci personaggi si alternano in scena in un tourbillon di battute, sfiorando il teatro dell’assurdo, rappresentando una realtà solo apparentemente nonsense e in modo delicato e irresistibilmente comico ci avvicineranno al mondo della follia.

In un’epoca in cui la legge Basaglia ha chiuso i cosiddetti “manicomi” si spiega come, ancora oggi, l’approccio al disagio mentale non metta al centro la persona, ma solo le sue superficiali nevrosi o psicosi.

Gli spettatori, condotti per mano in una catena concentrica di esilaranti scambi di battute serrate, compieranno un viaggio nelle storie di ogni personaggio, fino al finale a sorpresa e niente affatto scontato.



NOTE DI REGIA

Il cast di questa versione è formato con uno scopo particolare. Senza stravolgere l’assetto originale della prima versione della commedia, ho scelto attori e attrici in modo trasversale. Il litorale romano è una fucina di compagnie teatrali spesso “in competizione” tra loro.

Questa volta l’esperimento registico è stato scegliere individualità forti, non solo attori, ma anche autori e registi delle compagnie più forti del territorio Ostiense.

La Compagnia Fuori Tempo Massimo, la compagnia Compagni di scena, la compagnia Il cappellaio matto e la compagnia Mercanti di stelle confluiscono in un unico cast il cui obiettivo è quello di veicolare il senso più profondo dell’arte, senza divisioni e senza competizioni, a completo servizio dell’unico obiettivo che abbia senso davvero: il PUBBLICO.

Monica Falconi

Teatro Fara Nume

Via Domenico Baffigo, 161 – 00121 Ostia Lido – Roma

dal 12 al 14 ottobre 2018

venerdì e sabato alle 21

domenica alle 18

Info e prenotazioni: 06 5612207

info@teatrofaranume.it

flaminioboni@gmail.com