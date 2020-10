Sviatlana Tsikhanouskaya, principale voce dell'opposizione bielorussa, domenica aveva annunciato uno sciopero nazionale a partire da lunedì dopo che il presidente Alexander Lukashenko, ancora una volta, aveva risposto con l'uso della forza alle manifestazioni pacifiche che, per l'11esima settimana di fila, si sono svolte nel Paese nel fine settimana per chiedere nuove elezioni e la liberazione dei prigionieri politici.

La data di domenica, aveva dichiarato la Tsikhanouskaya, era un "ultimatum popolare" per Lukashenko, che avrebbe dovuto dimettersi entro la mezzanotte.

"Il regime ha dimostrato ancora una volta ai bielorussi che la forza è l'unica cosa di cui è capace", ha dichiarato Sviatlana Tsikhanouskaya. "Ecco perché domani 26 ottobre inizierà uno sciopero generale".

E così è stato.

#Belarus Happening right now across the country. Workers began protesting and striking. At least dozens of workers at various departments of #Minsk Tractor Plant are outside or marching inside the plant urging others to join. The plant's administration doesn't let them go pic.twitter.com/AFCkGCaCMQ — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 26, 2020



Lavoratori e studenti sono scesi in piazza con l'intento di paralizzare il Paese, che ha una popolazione di meno di 10mila abitanti. Già in passato l'opposizione bielorussa aveva tentato la carta dello sciopero generale, ma senza particolare successo. Dopo tre mesi di proteste a cui hanno partecipato decine di migliaia di persone, adesso si ritenta quella strada.

I media locali riferiscono che molti lavoratori di molte delle imprese controllate dallo Stato vi avrebbero aderito, mentre fonti governative sostengono che il lavoro in tutte le principali fabbriche del Paese prosegue normalmente, dimenticando di aggiungere che quelle stesse fabbriche sono presidiate dalle forze di polizia che, in alcuni casi, avrebbero già effettuato degli arresti.





#Belarus At least 30 companies, shops and cafes don't work today - the list will grow. Here are residents of the neighbourhood Novaya Borovaya in #Minsk, who joined the strike. Also, teachers say they are requred to compile a list of parents who didn't send kids to school today pic.twitter.com/mPv44MprLN — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 26, 2020



Centinaia gli studenti universitari che a Minsk si sono riversati in strada gridando slogan anti governativi, sostenuti dai clacson delle auto che rallentano in fila indiana la circolazione nelle strade della capitale.





#Belarus Happening right now in #Minsk. Cars are massively slowing down and honking. That’s another form of protesting. Police previously brutally arrested motorists who were doing this, beating and dragging them out of cars, so it’s now quite safe as it might seem pic.twitter.com/bfMxxl8S8A — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) October 26, 2020



Studenti che sono poi stati attaccati da agenti della polizia che hanno cercato di disperderli effettuando anche numerosi arresti che si vanno a sommare ai 523 (!) effettuati solo ieri durante le manifestazioni della domenica.

Finora sono state circa 15.000 le persone arrestate dagli inizi di agosto in Bielorussia, con quasi tutti i leader dell'opposizione sono che fuggiti o sono stati incarcerati.

Per tale motivo Sviatlana Tsikhanouskaya ha esortato i bielorussi a bloccare le strade, a disertare i posti di lavoro, a smettere di usare negozi e servizi governativi e a ritirare tutto il denaro dai propri conti bancari.

Tutto questo mentre la Russia è pronta ad intervenire nel caso Lukashenko non sia più in grado di controllare la situazione nel Paese.