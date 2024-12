Come ogni altro membro del governo Meloni, anche il ministro della Salute Orazio Schillaci è intervenuto ad Atreju, festa di Fratelli d'Italia, in un evento allestito ad hoc dal titolo (non si sa quanto rispondente alla realtà) "Più investimenti per il riscatto della sanità. La via italiana per la tutela della salute".

Questo è ciò che ha dichiarato:

"I medici di medicina generale sono la prima barriera dei pazienti, bisogna dare nuovo lustro alla loro figura e fare sì che il corso di formazione regionale diventi una scuola di specializzazione.Non possiamo pensare di usare al meglio i fondi del Pnrr se i medici di medicina generale non passeranno un numero determinato di ore - tra le 16 e le 18 ore - nelle Case di comunità, per far sì che queste strutture, pensate non da noi e senza immaginare di metterci dentro il personale, non rimangano delle cattedrali nel deserto.I soldi devono essere spesi bene. Se guardiamo un recente documento della Corte dei conti emerge che gran parte dei soldi che sono stati messi per le liste d'attesa poi, purtroppo, da molte Regioni non sono stati spesi. Quindi, quando chiedono più risorse, io dico prima spendete i soldi che avete avuto - e spendeteli bene - poi insieme cercheremo di avere più fondi".