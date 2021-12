"Fra oggi e domani la Regione Campania emetterà delle ordinanze che firmerò per evitare assembramenti alla vigilia di Natale, come abbiamo già fatto lo scorso anno. Ordinanze che vietano la vendita di alcolici nella serata e vietano gli assembramenti e anche un'ordinanza che vieta le feste in piazza di Capodanno. Non possiamo immaginare di avere assembramenti di decine di migliaia di persone senza mascherine e un po' su di giri come è inevitabile che sia. Che vuoi controllare a Capodanno? Credo che si debba vietare ogni festa in piazza se vogliamo stare tranquilli nei mesi successivi, perché noi rischiamo per la follia di una settimana di essere chiusi tutti, per mesi, dopo Capodanno. Allora firmerò, credo fra oggi e domani, queste ordinanze per il blocco della movida pre-natalizia e delle feste in piazza a Capodanno".

Queste le parole con cui il presidente della Campania, Vincenzo De Luca, aveva anticipato le restrizioni che applicherà nella sua regione durante le festività natalizie. E queste sono le restrizioni adottate:

"A decorrere dal 23 dicembre 2021 e fino al 1 gennaio 2022, per l'intero arco della giornata, è fatto divieto di consumo di cibo e bevande, alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche, compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli all'aperto, nel rispetto del distanziamento previsto. Nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento. È confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es., centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere, contesti di trasporto pubblico all'aperto)".

In risposta a delle domande di alcuni giornalisti su come i sindaci della regione avrebbero accettato la decisione, queste le parole di De Luca:

"Perché pensate sempre a fare ammuina e polemiche? Semplicemente c'è un andamento del contagio che è talmente preoccupante da motivare ordinanze di prudenza e di contenimento dei contagi, tutto qui".