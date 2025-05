Renault 5 elettrica è il nuovo successo targato Renault Group, vincitrice del Car of the Year 2025. Il merito degli obiettivi raggiunti va al CEO Luca de Meo, che ha portato avanti il progetto dopo aver visionato il primo concept e ha optato per soluzioni innovative e una strategia basata sull’abbattimento dei costi dell’elettrico grazie a cui ha permesso a Renault Group di distinguersi dalla crisi sistemica dell’automotive.



Luca de Meo: il successo della nuova Renault 5

Proseguono gli ottimi risultati di Renault Group, guidato dal CEO Luca de Meo, che con il nuovo modello di Renault 5 sta riscuotendo grande successo. La nuova auto elettrica ha messo tutti d’accordo, vincendo l’ambito premio Car of the Year 2025: è stata definita come un’auto che esprime modernità con un design retro-futuristico. È stata descritta inoltre come “la più convincente e credibile elettrica mai messa in vendita in Gran Bretagna, oltre che dal valore di intrattenimento che offriva”. La crescita e i successi che Renault Group ha raggiunto negli ultimi anni, anche in chiave sostenibilità ed elettrico, sono stati firmati da Luca de Meo, che decise di portare avanti il progetto con entusiasmo in seguito alla visione di un concept della nuova Renault 5.



Luca de Meo: la gestione di successo di Renault Group

Grazie all’impegno di Luca de Meo, la Renault 5 ha ottenuto alti riconoscimenti ed è considerata come l’auto che rivoluzionerà l’automotive elettrico. Il veicolo ha un eccellente rapporto qualità - prezzo e nel modello base sono inclusi cerchi in lega da 18 pollici e una vernice Pop Green. Un’auto pensata per essere compatta e dalle dimensioni ridotte con l’aspetto elegante, grazie al quale “ha la presenza su strada, le proporzioni e la credibilità di nessun altro veicolo elettrico della sua categoria”, ha sottolineato un noto editorialista e giornalista britannico di “AutoExpress”. Luca de Meo ha guidato Renault Group distinguendosi dalla crisi sistemica in cui si trovano molte imprese dell’industria, con soluzioni innovative e anticipando i trend del mercato, in linea con le nuove restrizioni dell’UE riguardo la riduzione di emissioni di CO2 e prevedendo una strategia impostata sull’abbattimento dei costi delle auto elettriche.