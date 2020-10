Domenica 1 novembre, la Formula 1 sarà di nuovo in Italia per disputare il 13° gran premio della stagione, il terzo che si svolgerà nel nostro Paese dopo il Gran Premio d'Italia a Monza e il Gran Premio di Toscana al Mugello. E dove avrebbe potuto disputarsi il prossimo GP dell'Emilia Romagna se non a Imola, sull'Autodromo Enzo e Dino Ferrari?

Imola ha ospitato per la prima volta una gara, non ufficiale, di F1 nel 1963, ed è entrata nel calendario delle gare dal 1980 fino al 2006 con il GP di San Marino. I 5 km del circuito di Imola sono quanto di più tecnico le Formula 1 possano pretendere con le sue 18 curve, tra cui spiccano le ormai mitiche Acque Minerali e Piratella.

A causa dei problemi logistici collegati al circuito di Portimao, ad Imola, purtroppo, non si disputeranno le libere del venerdì. Le monoposto scenderanno in pista solo sabato mattina e nel pomeriggio effettueranno le qualifiche, tra le 14 e le 15, mentre la gara inizierà alle 13:10.

Oggi è arrivata la conferma che Kimi Raikkonen (41 anni) e Antonio Giovinazzi, anche nel 2021 saranno i piloti del team Alfa Romeo per il terzo anno consecutivo.

Ieri l'Alfa Romeo ha confermato l'accordo commerciale per proseguire la collaborazione con il team svizzero Sauber, che ha fatto il suo ingresso in F1 nel 1993.