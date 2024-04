ROMA – Venerdì 19 Aprile presso l’Aula Consiliare Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre n. 119/a (ingresso ore 15,00), si celebrerà la XXIIIesima edizione del “Premio Culturale Internazionale Cartagine 2.0.

Numerosi i premiati che verranno insigniti del prestigioso riconoscimento destinato a quanti hanno contribuito, in Italia ed all’estero, allo sviluppo della cultura in diversi settori, nell’interesse supremo dell’elevazione e della promozione del progresso dei popoli, della ricerca della verità, della libertà, della giustizia e della pace e della fratellanza universale.

La manifestazione, promossa dall'Accademia Culturale Cartagine Internazionale 2.0 e presentata dalla giornalista Paola Zanoni, annovera molte sezioni. Si va dalla cultura all'ambiente, per proseguire con la sicurezza nazionale, il volontariato, la tutela dell'infanzia, la medicina, giustizia e legalità, sport e Terzo Settore.

I premiati entreranno di diritto nell'Albo d'onore dell'Accademia con il titolo onorifico di Accademici e a loro volta potranno segnalare personalità degne della onorificenza negli anni a venire.

Il Premio, nato nel 2001, si è proposto sin dalla sua nascita di riconoscere quali personaggi illustri, non solo coloro che hanno già alle spalle un background importante e ben noto alla collettività ma soprattutto quelle personalità ancora poco note che lavorano, seppur non ancora alla ribalta, per costruire un percorso virtuoso e determinante nei vari ambiti professionali e della vita civile.





Il Presidente – Rettore Dell’Accademia

Dr. Alessandro Della Posta