Sarà Quartararo, per il secondo anno consecutivo, a partire con la sua Petronas Yamaha dalla prima fila del GP di Spagna con il tempo di 1'36.705. Dietro di lui, a poco più di un decimo, la Yamaha di Maverick Viñales, più veloce di 22 millesimi della Honda di Marc Marquez.

Sorprendenti, invece, le prestazioni delle due Ducati tragate Pramac, con Pecco Bagnaia, a 255 millesimi da Quartararo ad aprire la seconda fila davanti al compagno di squadra, l'australiano Miller, scivolato alla curva 11 negli ultimi secondi della Q2. Sesto tempo, invece, per Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), confermando le buone sensazioni espresse durante tutto il fine settimana.

Pol Espargaro è stato ancora il migliore per la KTM, assicurandosi il settimo posto davanti alla Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso e alla Suzuki di Alex Rins, anche loro scivolati, insieme a Miller, alla curva 11 al termine della qualifica.

In quarta fila troviamo Franco l'altra Petronas Yamaha di Morbidelli, insieme a Valentino Rossi (con un distacco di un secondo dalla vetta) e Joan Mir, sull'altra Suzuki.

