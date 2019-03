La sera del 18 marzo 1978, 41 anni fa, a Milano, in via Mancinelli, dopo un pomeriggio con gli amici, verso le 19.30,

tre killer sparano e uccisero Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci,

In ricordo Fausto e Iaio. il 18 marzo dal 1978 ci troviamo in via Mancinelli , come oggi dalle ore 17 "Resistiamo Umani"

_©Angelo Antonio Messina