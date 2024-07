Nuovi stadi a Milano, i dubbi della politica

Si’ alla ristrutturazione di San Siro e no alla costruzione dei nuovi stadi di Milan e Inter a San Donato e Rozzano. La politica regionale, da destra e sinistra, sembra concordare su questo dopo l’audizione dei comitati contrari a nuovi impianti che potrebbero sorgere nell’hinterland di Milano, a sud della città. Progetti, come hanno spiegato, che presentano in entrambe le aree delle criticità legate soprattutto alla viabilità e all’ambiente, con il rischio di creare “danni incalcolabili” in aree di “grande valore naturalistico”.

Il futuro del Meazza continua dunque a far discutere: “I comitati contrari ai nuovi stadi di Milan e Inter a San Donato e Rozzano hanno confermato tutte le criticità emerse dal punto di vista urbanistico, viabilistico e ambientale” afferma il consigliere regionale di FdI Marco Bestetti per il quale l’alternativa esiste “ed è quella di mantenere le squadre a Milano nella Scala del calcio”, ossia a San Siro, con i club che, quindi, dovrebbero “abbandonare i fanta-progetti di improbabili cattedrali in mezzo ai campi“. Preoccupazione anche dal Pd tramite i consiglieri regionali Pietro Bussolati e Simone Negri per l’impatto sul Sud Milano: “Per la mobilità sarebbe la paralisi“.



Calciomercato internazionale: Guirassy a Dortmund, si accasa Mikautadze

Il Lione si rinforza in attacco con l’arrivo del georgiano Georges Mikautadze dal Metz. Finisce l’avventura in Europa di Aubameyang: l’attaccante vola in Arabia, all’Al Qadsiah. Il Dortmund ha il suo nuovo centravanti: dallo Stoccarda ecco Guirassy.



Thiago Motta si presenta in bianconero: “Sicuro che apriremo un ciclo”

Giornata di presentazione ufficiale oggi per il neo allenatore della Juventus Thiago Motta; l’ex tecnico del Bologna, accompagnato dai dirigenti bianconeri Scanavino e Giuntoli, soddisfazione per “essere arrivato a essere l’allenatore di un club storico come la Juventus” e anche la convinzione di essere “arrivato nel momento giusto, sono contento di far parte di questo nuovo ciclo. L’obiettivo è innanzitutto prepararsi al meglio, serve fare una buona preparazione ed essere pronto ad affrontare al massimo ogni squadra che avremo di fronte. Poi vedremo”. “Sono d’accordo che in tutte le grandi squadre bisogna vincere – ha detto ancora Motta. Sento la responsabilità, ma è una responsabilità bellissima. Non cambierei questo posto con nessun altro al mondo. Voglio dare il massimo, trasmettere il mio entusiasmo e la mia motivazione”.

Un accenno anche a Dusan Vlahovic e alle critiche arrivate all’attaccante serbo nell’ultima stagione: “Le critiche fanno parte del nostro lavoro – ha spiegato il tecnico bianconero, ma lui è un grande giocatore. Il talento però ha bisogna della squadra, quando la squadra funziona i talenti emergono da soli. Sono sicuro che non solo lui, ma tanti altri talenti che abbiamo faranno una grande stagione”.

Tra i nuovi arrivi Motta ha speso parole importanti per Douglas Luiz: “È un grande giocatore, è stato fatto un grande lavoro per averlo con noi. È un nazionale, ha fatto una grande stagione andando in Champions con l’Aston Villa, è un giocatore completo e che si adatterà facilmente. Lo vedo sia più alto sia più basso in mezzo al campo, deve sapersi muovere bene. Farà bene anche la fase difensiva, a seconda delle squadre che affronteremo”.



Cabal alla Juve, in corso le visite mediche per l’ormai ex Verona

Juan David Cabal è già sbarcato sotto la Mole. Come testimoniato dalle immagini pubblicate sui canali social ufficiali della Juventus, il difensore è arrivato in mattinata alla stazione di Torino Porta Susa e ora sono in corso le visite mediche al J Medical, nella pancia dell’Allianz Stadium. I bianconeri hanno centrato il colpo dall’Hellas Verona superando l’Inter in una sorta di derby d’Italia sul mercato: nella giornata di ieri infatti i nerazzurri apparivano in vantaggio, poi è arrivata l’accelerata da parte dei bianconeri, che hanno bruciato la concorrenza e chiuso per il difensore. Il classe 2001 di nazionalità colombiano è pronto a unirsi ai nuovi compagni della Juve agli ordini di Thiago Motta. L’accordo con il Verona è stato trovato per una cifra tra i 10 e 12 milioni di euro. Dopo le visite mediche la firma.



Subito Taremi: doppietta al Lugano in amichevole per il neo-interista

Buona la prima per l’Inter campione d’Italia, che nel test ad Appiano Gentile contro il Lugano riesce ad imporsi per 3-2 nel segno del nuovo acquisto Taremi. Priva dei tanti nazionali, la squadra di Inzaghi apre le marcature con Correa (assistito dall’iraniano), poi viene ribaltata dalla doppietta di Przybylko. Nella ripresa l’ex Porto si scatena, con la doppietta che vale la rimonta e i primi ottimi segnali in vista della stagione.



Conte: "Osimhen? Situazione chiara, tutto sta andando come stabilito. Ci saranno altri colpi..."

Emergono nuove dichiarazioni di Antonio Conte ai microfoni della Rai: "I tempi della cessione di Osimhen possono complicare la sostituzione? La situazione era chiara, la sapevo, la conoscevo, tutto sta andando secondo ciò che era stabilito. Per me non è una sorpresa questo attendismo, affrontiamo tutte le situazioni nella giusta maniera perché prima abbiamo riallineato le idee e portato chiarezza, ora facciamo valutazioni in campo, chi rimane e chi è giusto vada altrove, poi ci saranno acquisti e cessioni. Non ci saranno problemi.

Lo scorso anno come due anni fa una italiana è arrivata in finale di Europa e Conference League e in finale di Champions c'era andata una italiana due anni fa. L'affetto dei tifosi del Napoli? Sto ricevendo affetto ed entusiasmo senza aver dato nulla a Napoli. Come ha detto il presidente, c'è bisogno di una ricostruzione: abbiamo riallineato le idee, chiarito la situazione di calciatori che per me sono importanti. La seconda fase è fare valutazioni sul campo e capire chi è e chi non è da Napoli. Vedremo se ci sarà lavoro per il direttore sportivo.

Stiamo lavorando in maniera normale, cercando di lavorare sotto tutti i punti di vista, tattico e mentale, nell'affrontare la fatica, perché appena arriva molliamo. Mi sto accorgendo che abbiamo tanto da fare, c'è entusiasmo. C'è tanto entusiasmo dai tifosi, ma noi dobbiamo essere concentrati perché c'è da lavorare per fare meglio dello scorso anno. Non mi aspettavo niente, ma di fare delle valutazioni. Giusto farle, mi sto accorgendo è che c'è tanto da lavorare.

De Laurentiis e le frasi sul secondo posto? Anche quando si vince si devono fare valutazioni.

Inter squadra da battere? Lascio agli altri i pronostici. Il ritiro in Trentino? Un posto bellissimo, rivivo un po' quello che ho vissuto con il Siena: sono vecchie emozioni, abbiamo i tifosi napoletani che ci seguono e questo ci deve dare responsabilità: è gente che rinuncia alle vacanze e spende soldi per stare con noi".