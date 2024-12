È la vigilia di Natale e l’atmosfera è carica di magia e attesa. Le luci scintillano, i profumi delle dolci ricette natalizie permeano l’aria, e in ogni casa si respira il calore della festa. Ma cosa succede quando un bambino di soli otto anni si ritrova a passare la notte da solo in una villa gigantesca?

Al Teatro Manzoni, la risposta si trova nell’amato classico di Natale “Mamma… l’aereo!”, un’opera che promette di catturare il cuore di grandi e piccini con una miscela irresistibile di comicità, avventura e emozione. La regia di Pietro Clementi, esperto nel trasformare le favole in esperienze indimenticabili, darà vita a una versione interattiva ed immersiva che coinvolgerà tutti gli spettatori, rendendo questa vigilia di Natale un momento da ricordare.

Immaginate un’immensa villa, silenziosa e oscura, in cui i sogni e le paure di un giovane protagonista si intrecciano. Kevin, questo è il nome del piccolo protagonista, si ritrova accidentalmente lasciato solo dai suoi genitori mentre si preparano per una festa di Natale in famiglia. La casa diventa un labirinto di stanze e misteri, dove ogni angolo nasconde sorprese e, perché no, un pizzico di divertimento.

Ma la vera avventura ha inizio quando due ladruncoli, più buffi che temibili, approfittano dell’assenza dei padroni di casa per mettere in atto il loro piano di furto. Quello che non sanno è che Kevin non è un bambino qualsiasi: è ingegnoso, astuto e pronto a difendere la sua casa con tutte le sue forze. Inizia così un serratissimo confronto tra il piccolo eroe e i due malviventi, che si trasforma ben presto in una serie di gag esilaranti e situazioni comiche.

Le risate saranno accompagnate da momenti di tensione e grandi emozioni, mentre il pubblico sarà testimone delle scelte coraggiose di Kevin e delle goffe disavventure dei ladri. Sarà impossibile non affezionarsi a questo ragazzino intraprendente e alle disavventure di questi due personaggi così inadeguati.

Un Teatro da Favola non è solo un palcoscenico, ma un mondo di meraviglie dove i bambini possono vivere avventure straordinarie e gli adulti possono ritrovare la loro anima fanciulla attraverso il potere della narrazione. Lo spettacolo “Mamma… l’aereo!” rappresenta un perfetto equilibrio tra divertimento e introspezione, un invito a riflettere sui valori della famiglia, dell’amicizia e del coraggio.

Durante la rappresentazione, il pubblico sarà chiamato a partecipare attivamente: dai giochi interattivi che coinvolgeranno i bimbi, alle battute ironiche che faranno ridere gli adulti, ogni momento sarà ricco di sorprese. Non mancheranno momenti di pura magia natalizia, che vi porteranno indietro nel tempo, a quando l’emozione del Natale era ancora una novità.

Con tre repliche programmate per il 14 dicembre 2024 — alle ore 11:00, 15:00 e 17:30 — ognuno avrà la possibilità di immergersi in questa esperienza teatrale indimenticabile. Le famiglie potranno scegliere l’orario che meglio si adatta alle loro esigenze e prepararsi a vivere un Natale diverso dal solito.

Al Teatro Manzoni, il Natale non è solo una festività, ma un’esperienza collettiva da vivere insieme. Che siate genitori, zii, nonni o semplicemente amanti del teatro, “Mamma… l’aereo!” è l’occasione perfetta per condividere momenti di gioia, riso e riflessione in un contesto festivo. Questo spettacolo, infatti, è pensato per grandi e piccoli, offrendo contenuti adatti a tutte le età.

Prenotate il vostro biglietto ora e preparatevi a vivere una serata di commedia, azione e pathos, in un allestimento che richiama i valori più profondi delle feste natalizie. Venite a scoprire come un semplice bambino può trasformare una situazione disperata in un’avventura piena di colpi di scena, risate e un messaggio di speranza e amore.

L’unica certezza è che al Teatro Manzoni, a grande richiesta, il Natale si veste di nuovo, e voi sarete parte integrante di questa magica atmosfera. Non mancate!

14 dicembre 2024

ore 11,00, ore 15,00 e ore 17,30

UN TEATRO DA FAVOLA

presenta

Mamma… l’aereo!

Regia Pietro Clementi

BIGLIETTI

Adulti € 18,00; Bambini fino a 14 anni € 14,00; Under 3 anni € 6,00

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3737448

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

Teatro Manzoni

Via Manzoni 42 - 20121 Milano

Tel. 02 7636901

Fax 02 76005471



