*_©Angelo Antonio Messina

Ci sono luoghi che custodiscono il respiro delle storie: una riflessione sulla rassegna Teatro Menotti in Sormani

L’estate milanese si tinge di magia quando al calar del sole, nei cortili segreti e suggestivi della città, prende vita un evento unico nel suo genere: la rassegna Teatro Menotti in Sormani. Questo spazio teatrale, privo di sipari e orpelli, è divenuto nel tempo un punto di riferimento per tutti coloro che cercano una connessione profonda con la cultura e l’arte. La sua essenza è quella di un gesto semplice ma necessario, che trasmette il desiderio di bellezza e vicinanza, riempiendo le serate estive di parole, suoni e emozioni indimenticabili.

La sesta edizione di questa rassegna rappresenta un viaggio iniziato durante i giorni incerti della pandemia, quando il mondo dell’arte e della cultura sembrava vacillare. In quel contesto, il Teatro Menotti ha saputo rinascere e rinvigorirsi, accogliendo artisti e spettatori in un abbraccio che parla di verità e umanità. Quella fase di paura è ora alle spalle e, in questo 2025, il teatro riemerge come un rito atteso, un simbolo di resistenza culturale in una società che non vuole arrendersi alla sospensione. Le serate di luglio diventano un’occasione per ritrovare la meraviglia di stare insieme, per celebrare la vita attraverso la magia del palcoscenico.

Nel presentare la rassegna, si parla di un "cartellone non cartellone", dove ogni spettacolo si configura come una festa teatrale senza barriere. La proposta artistica si distingue per la sua varietà: linguaggi diversi si intrecciano, dando voce a storie attuali e riflessioni sul presente. Una dimensione ludica e un’analisi profonda della società contemporanea trovano spazio in un ambiente così informale e accogliente. L’atmosfera del cortile, illuminato dalla luce calda del tramonto, predispone gli spettatori ad un ascolto attento e partecipativo, dove ognuno può sentirsi parte di qualcosa di più grande.

Ad arricchire ulteriormente questo panorama culturale, la rassegna dedica un posto speciale ai grandi anniversari dell’anno: i cento anni dalla nascita di Dario Fo, Andrea Camilleri e Antonia Pozzi. Tre voci preziose, che hanno segnato il nostro tempo attraverso il teatro, la letteratura e la poesia, continuano a dialogare con le nuove generazioni. Le letture quotidiane affidate a giovani attori, realizzate in collaborazione con le accademie teatrali milanesi, permettono di far risuonare le parole di questi autori in tutta la loro forza e delicatezza. Nel silenzio del tramonto, queste parole scelte ci fanno immergere in un universo fatto di ironia, struggimento e necessità, richiamando l’importanza della memoria in un presente che spesso tende a dimenticare.

La rassegna non si limita a omaggiare i grandi dell'arte, ma si apre anche a nuovi orizzonti di riflessione. Quest’anno, la lettura speciale dell’enciclica "Laudato si’" di Papa Francesco porta in scena temi di grande attualità, legati alla sostenibilità e al rispetto della Terra. Questo piccolo rito quotidiano diventa simbolo di un ponte tra passato e futuro, dove le parole di saggezza si intrecciano con l’urgenza dei problemi contemporanei. La forza della parola trova nuova vita grazie allo sguardo fresco e innovativo delle giovani generazioni, che possono così appropriarsi delle esperienze e degli insegnamenti del passato, rendendoli pertinenti per la loro realtà.

A rendere ancora più ricca l’esperienza del Teatro Menotti, vi è la volontà di instaurare sinergie con il mondo delle imprese. La collaborazione con importanti realtà aziendali, che credono nella potenza delle arti performative come catalizzatore di coesione sociale e sviluppo, si conferma un pilastro fondamentale della rassegna. Grazie a partner storici come il Gruppo CAP e Repower, il Teatro Menotti riesce a operare un connubio proficuo tra arte, territorio e sostenibilità. Questi legami, radicati nella cultura e nell’impegno, alimentano un progetto che guarda al futuro, consentendo di amplificare la risonanza degli eventi e trasformandoli in occasioni di crescita per tutta la comunità.

Particolarmente significativa è l’iniziativa che premia chi sceglie di raggiungere gli spettacoli in bicicletta, offrendo un biglietto speciale a prezzo ridotto per incentivare pratiche di mobilità sostenibile. In questo modo, il Teatro Menotti non solo promuove la cultura, ma incoraggia anche uno stile di vita green, che rispetta l’ambiente. Questo gesto concreto, che si concretizza nel posizionamento di rastrelliere per e-bike, rappresenta un chiaro impegno verso un futuro sostenibile.

Il Teatro Menotti in Sormani si conferma un piccolo miracolo urbano da vivere e respirare. Nel calore dell’estate milanese, quest’esperienza teatrale invita a riflettere, a emozionarsi e a condividere storie. Ogni sera, sotto il cielo di luglio, gli spettatori possono godere di un momento unico, dove le parole prendono vita e diventano voce collettiva. Ogni storia che trova ascolto rinasce, ricordandoci che il teatro, in tutte le sue forme, rimane un potente strumento di connessione umana. Con la sesta edizione della rassegna, il Teatro Menotti non solo celebra il passato, ma guarda con fiducia e determinazione al futuro, dimostrando che, nonostante le difficoltà, la cultura continua a essere un faro luminoso per la nostra società.

Giovedì 3 luglio, ore 19:30

MISTERO BUFFO

Ugo Dighero

Venerdì 4 luglio, ore 19:30

NOI GUERRA! LE MERAVIGLIE DEL NULLA

Opera Liquida

Sabato 5 luglio, ore 19:30

TROPPE ARIE

Compagnia Trioche

Domenica 6 luglio, ore 19:30

L’AMORE SCOPPIÒ DAPPERTUTTO

Laura Marinoni

Lunedì 7 luglio, ore 19:30

PETRA CANTA BRECHT

Petra Magoni

Martedì 8 luglio, ore 19:30

AMORE AMARO

Leonardo Manera

Mercoledì 9 luglio, ore 19:30

IL MARE NEL CASSETTO

Silvia Boschero, Anaïs Drago e Giua

Giovedì 10 luglio, ore 19:00

RACCONTARE IL CORPO, UMANO

Vittorio Lingiardi

ORE 21:30

CONCERTO SUONI E CANTI DEL SUD

Compagnia Le 3 sorelle

Venerdì 11 luglio, ore 19:30

RIFLESSI

James Mentalist

Sabato 12 luglio, ore 19:30

QUESTO È IL MIO CORPO

Simona Migliori

Domenica 13 luglio, ore 19:30

ALFONSINA

Marta Bulgherini

Lunedì 14 luglio, ore 19:30

TOYBOYS

Jashgawronsky Brothers

Martedì 15 luglio, ore 19:30

IL RITRATTO DELLA SALUTE

Chiara Stoppa

Mercoledì 16 luglio, ore 19:30

ALDA. PAROLE AL VENTO

CETEC Dentro/Fuori San Vittore

Giovedì 17 luglio, ore 19:30

ILIADE OPEN MIC

Il Terzo Segreto Di Satira

Venerdì 18 luglio, ore 19:30

LA BELLEZZA DELLE PAROLE

Roberto Mercadini

Sabato 19 luglio, ore 19:30

CAPELLI

Sante di Lana

Domenica 20 luglio, ore 19:30

GERTRUDE, LUCIA E LE ALTRE

Eleonora Mazzoni

Lunedì 21 luglio, ore 19:30

LETTERE ROMANE

Alessandro Fullin e Marco Barbieri

Martedì 22 luglio, ore 19:30

BeAtles, with an “A”

Dual Band

Mercoledì 23 luglio, ore 19:30

JANNACCI. QUELLO DAL CUORE URGENTE

Gianna Coletti

Giovedì 24 luglio, ore 19:30

E PENSARE CHE C'ERA GIORGIO GABER

Andrea Scanzi

Venerdì 25 luglio, ore 19:30

CON AFFETTO, IO

Asd Events

Sabato 26 luglio e domenica 27 luglio ore 19:30

LETTERE DA MILANO

Gennaro Di Biase

Lunedì 28 luglio, ore 19:30

QUELLA VOLTA CHE MIA ZIA FECE SCAPPARE MATTEOTTI

Walter Leonardi

Martedì 29 e mercoledì 30 luglio, ore 19:30

FAR FINTA DI ESSERE SANI

Andrea Mirò, Enrico Ballardini e Musica da Ripostiglio

Giovedì 31 luglio, ore 19:30

CUORO

Gioia Salvatori

Venerdì 1° agosto, ore 19:30

CARO AMICO TI SCRIVO

Fabrizio Checcacci

*_©Angelo Antonio Messina