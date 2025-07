Dieci anni di Teatri d’Arrembaggio: 200 eventi gratuiti, quasi 15000 spettatori e spettatrici per un decennio di emozioni, risate e poesia nell’estate di Ostia, un litorale attraversato da tante anime, che nel 2025 trova la sua rivincita, grazie alla proposta di candidatura a Patrimonio Unesco.

Teatri d’Arrembaggio, quest’anno dall’ 11 luglio al 3 agosto al Teatro del Lido, è un festival multidisciplinare che dal 2015 parla trasversalmente a grandi e piccini. Il format si è evoluto negli anni, aprendosi a generi e stili, dal burlesque all'improvvisazione, dal teatro urbano a quello di ricerca, e sono tanti i grandi nomi che hanno calcato il palco dei Teatri d'arrembaggio: dalle eccellenze del teatro ragazzi italiano - Nando e Maila, Teatro Verde, Compagnia degli Accettella, Accademia Perduta - al meglio della stand up italiana - Giorgio Montanini, Daniele Fabbri, Francesco De Carlo, Michela Giraud, Valerio Lundini, Laura Formenti, Sofia Gottardi, Chiara Becchimanzi, Saverio Raimondo, Velia Lalli, Stefano Rapone, Pietro Sparacino e Daniele Gattano, solo per citarne alcuni. Ma non solo: ospiti del festival sono stati anche le Karma B, Daniele Parisi, Ondadurto Teatro.

Teatri d’Arrembaggio, nato come una scommessa 10 anni fa, è diventato una realtà solida dello spettacolo estivo del mare di Roma, offrendo non solo un’alternativa gratuita e valida ma anche spunti di riflessione e temi non scontati, contribuendo negli anni a costruire un nuovo modo di fare spettacolo, lontano dai cliché della risata “facile”, con una grande attenzione ai temi sociali e alla satira.

E quest’anno, il decimo, conferma la sua vocazione, aprendo alla drammaturgia contemporanea e alla stand up comedy interculturale.

Dall’11 luglio al 3 agosto, al Teatro del Lido, saranno 16 gli eventi completamente gratuiti divisi fra le Piraterie, gli inCanti e i Castelli di Sabbia. Con tanti nomi del teatro e della stand up, reduci da grandi successi cinematografici e televisivi.

Come da tradizione, i venerdì sono dedicati al Teatro off: momenti di risate e riflessioni, con i testi di Mattia Torre e Massimiliano Bruno con l’educazione sentimentale di Luisa Borini – che con lo spettacolo “Molto dolore per nulla” ha vinto In-box dal vivo 2024-2025 e il Premio Hystrio alla vocazione 2016 - ma anche un tuffo nel varietà anni ‘50 con il “Burlesque Comedy Show” di Giulia Nervi, Jolie Tease e Chiara Becchimanzi.

Dai locali underground di New York ai teatri europei, dai club ai garage di provincia, la stand-up ha attraversato i decenni evolvendosi, ma sempre fedele a una regola: dire la verità, anche quando fa male. E ad Ostia, sul palco di Teatri d’Arrembaggio, ha sempre trovato il suo spazio anche e soprattutto su temi difficili: nel 2025 il palinsesto è totalmente interculturale e parla di razzismo, di lavoro e di incroci di culture e tradizioni. Da una fucina di grande tradizione comica, il “Premio Satira Forte dei Marmi”, arrivano Horea Sas, italo-rumeno, con “Minimo sforzo”, e Yoko Yamada, mamma bresciana e papà giapponese, con uno spettacolo inedito. Dal successo televisivo arrivano invece il congolese Nathan Kiboba con il suo “Simpatico 2.0” e l’italo-iraniana Monir Ghassem, reduce da “Propaganda Live”.

Gli InCanti, tutte le domeniche alle 19, vedranno alternarsi sul palco le eccellenze del Teatro Ragazzi nazionale: domenica 13 luglio, un meraviglioso best of di Laura Kibel, prima artista al mondo a mettere in scena il Teatro dei Piedi, una straordinaria tecnica di animazione con la quale, nei suoi oltre trent’anni di carriera, ha incantato il pubblico di tutto il mondo e di tutte le età. Spazio poi il 20 luglio a Max Paiella, con il suo “C’era una volta…fiabe italiane”, un viaggio musicale poetico ed emozionante tra le radici popolari delle fiabe italiane, dalle raccolte di Calvino a quelle romane o siciliane; domenica 27 luglio, Plutone e Proserpina di Francesco Picciotti/Divisoperzero recente vincitore di In-box Verde; e infine domenica 2 agosto, “Ciurma – pendagli da forca”, della compagnia Sea Dogs, un inno alla libertà e ai sogni.

Le attività laboratoriali dei Castelli di Sabbia quest’anno propongono un laboratorio musicale (“Cantando Rodari”, lab di musica, voce, body percussion e Lis con Livia Cangialosi, domenica 20 luglio ore 17, dai 6 ai 13 anni); un laboratorio di riciclo e artigianato creativo a cura di Sandra Fabbri (“Giocando Musicando”, domenica 13 luglio ore 17, dai 5 ai 10 anni); un’avventura interattiva di investigazione e logica a cura di Luca Tebaldi (“Detective party”, domenica 27 luglio ore 17, dagli 8 agli 11 anni); un laboratorio di teatro a cura di Seadogs (“Alla scoperta del pirata selvaggio!”, domenica 3 agosto ore 17, dai 6 ai 12 anni).

Teatri d'Arrembaggio – Piraterie, Incanti e Castelli di Sabbia è un progetto ideato da Valdrada, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Roma 365" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Dall’11 luglio al 3 agosto presso Teatro del Lido - Via delle Sirene 22, Ostia (Roma)

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Per i laboratori occorre la prenotazione all’indirizzo: [email protected]

Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative:

Fb: Teatri d’Arrembaggio

Sito web: valdradateatro