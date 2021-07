Esce il 2 Luglio "Nostalgia", di DJFABIUS, creato completamente sotto il secondo lockdown; "il secondo lockdown era molto più intenso, si sentiva di più la sofferenza, la distanza, eravamo disperati e solo ora stiamo riprendendo la normalità" -dice DJFABIUS- "mi mancavano e mi mancano ancora le serate".

Quali sono le caratteristiche del brano?

"Il ritmo è piu' basso e lento, è da ascolto o ballabile per inizio pista e serata; il brano è piaciuto a tutti sin dall'inizio, sia come parte vocale che parte sonora. Il sound è quello della kizomba. Invece di realizzare un pezzo tradizionale, ho inserito un suono moderno con una voce latina, quella di Carlos".

Perché ritmi latini d'estate?

"Fanno avvicinare le persone, uniscono, invitano alla socializzazione e all'incontro, tutte cose che ci sono mancate e che non vediamo l'ora di riprendere in toto, come anche ballare in discoteca. Rispetto al primo brano, mi aspetto più vicinanza del pubblico piu' grande come età, ha un lato malinconico che attira. L'ispirazione è stata il desiderio di tornare al riavvicinamento tra le persone".

Avete realizzato anche un video…

"Stavolta non abbiamo girato, non era possibile; abbiamo preso immagini sul mare. Il video inizia con immagini della campagna, poi appare una ragazza che va nell'acqua, sono tutti scorci nei quali protagonista è la musica e l'ambiente e tutto trasmette un senso di nostalgia. Sono messaggi di libertà, tra ali libere per viaggiare, rispetto della natura, degli animali, armonia totale. E' anche la capacità di non sbagliare più per aver mancato di rispetto alla natura, per evitare di ricadere nello stesso errore. Nel video abbiamo scelto di inserire il cormorano, la foca, che volano e nuotano liberi in un cielo e in un mare incontaminato.L'esserci fermati a causa della pandemia, ha dato libertà agli animali e alla natura di rifiorire. La musica che ho scelto per Nostalgia ha anche questo ritmo, segue l'armonia della natura, con un sound latino, dolce, una delle caratteristiche della Kizomba. Il ritmo è lento, con una buona cassa , ma ho modernizzato il sound".

Come mai non hai scelto una protagonista in particolare per il video?

"L'ho fatto appositamente, perché in quel particolare momento non era possibile e perché in questo mio secondo brano protagonista è sempre la musica".

Stanno uscendo tanti pezzi di artisti italiani; significa che dobbiamo promuovere il Made in Italy?

"Certamente! Spingiamo sul Made in Italy che in questo momento difficile ha prodotto. Ora i pezzi stanno uscendo, ma la pandemia ci ha insegnato anche questo, a promuovere il nostro Paese e a essere meno esterofili, pensando che il resto del mondo sia sempre migliore di noi".

Quali sono i tuoi programmi futuri a breve termine per promuovere Nostalgia?

"In programma ho alcune dirette su Instagram e Facebook per presentare Nostalgia e rispondere ai miei followers. Trovate tutte le info sulle pagine di DJFABIUS e anche i link al video e alla canzone. Vi aspetto!"