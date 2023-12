Europa League, brutta Roma pure col Servette: solo 1-1 e va verso il playoff

A Ginevra la Roma non va oltre l’1-1 con il Servette. I padroni di casa partono forte con Kutesa che avanza per vie centrali e calcia in porta ma il pallone termina alto sopra la traversa della porta di Svilar. Al quarto d’ora c’è la reazione della squadra di Mourinho con un dialogo fra Paredes e Dybala e un filtrante per Bove deviato in calcio d’angolo da Bolla. Al 21’ la Roma passa in vantaggio: azione personale di Llorente che parte dalla corsia di destra e converge verso il centro dell’area servendo Lukaku. Il belga non ci pensa due volte e si volta calciando di prima intenzione. Il pallone si insacca nella porta difensa da un incolpevole Frisck.

Nella ripresa gli svizzeri pareggiano al 50′ con Bedia. L’attaccante del Servette sfrutta al meglio un cross dalla destra di Stevanovic bucato da Cristante e conclude di prima intenzione superando Svilar in uscita. Adesso la squadra di Mourinho sarebbe comunque qualificata alla fase ad eliminazione diretta ma resta in dubbio il primo posto.

Conference, la Fiorentina batte il Genk in rimonta ma non è ancora certa del 1° posto

Al Franchi la Fiorentina batte il Genk 2-1 ed è già sicura dei play offi di Conference League. Nel primo tempo la squadra di Italiano costruisce ma è il Genk a creare maggiori pericoli, come quando Christensen ferma in uscita Paintsil. Prova a suonare la carica per i suoi Barak a metà prima frazione, ma il suo tentativo alto dal limite racconta bene le difficoltà offensive dei toscani. Serve un episodio e questo sembra poter arrivare a fine primo tempo, ma Ikone si vede fermato sulla linea da Hrosovsky. E dopo averlo visto rischiare in almeno due occasioni il doppio giallo, mister Heynen si tutela togliendo Paintsil già prima dell’intervallo. Tutto fa pensare allo 0-0 ma i belgi trovano con merito il vantaggio appena prima del recupero grazie alla bella discesa in fascia, conclusa con un tiro secco e deciso, del terzino Kayembe. Risponde subito la Viola con un bel colpo di testa di Barak, salvato da un attento Vandevoordt. Il portiere è reattivo anche sul seguente tentativo aereo di Mina da corner, ma è battuto dalla respinta di Quarta, che riconsegna così l’immediato pareggio alla Fiorentina.

Nella ripresa la Fiorentina attacca ma rischia sulle ripartenze del Genk. La squadra di Italiano approffita di un calcio di rigore e segna la rete del 2-1 all’82’. Penalty conquistato da Kayode in proiezione offensiva, steso da Sadick in area. Dopo un lungo check e la conferma del VA, dal dischetto si presenta Nicolas Gonzalez che bon sbaglia. La gara si conclude dopo 10′ di recupero con i viola qualificati per il la fase ad eliminazione diretta ma non ancora certi del primo posto che garantirà l’accesso diretto agli ottavi di finale.