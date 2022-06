Sei un lavoratore dipendente ed usi abitualmente i buoni pasto? Attenzione perché non potrai usarli il prossimo mercoledì 15 giugno.

In quella data infatti è previsto uno sciopero con forte adesione di tutti gli esercenti che non accetteranno, in quel giorno, nessun ticket restaurant.

Il motivo sono gli sconti imposti in fase d'asta da parte del CONSIP e le alte commissioni delle aziende emettitrici dei buoni pasto.

Si tratta di una vera e propria tassa nascosta che supera anche il 20% del valore del buono. Con questa protesta si vuole salvaguardare la funzione del buono pasto, perché se andiamo avanti così sempre meno aziende saranno disposte ad accettarlo, anche perché già devono sopportare l’aumento spropositato dei costi energetici e dei materiali e non possono farsi carico di costi aggiuntivi.