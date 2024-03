Il brano che anticipa l’atteso album sugli stores digitali e nelle radio “People” è il singolo che lancia l’album “BANDANA REVOLUTION” dell’eclettica musicista e cantautrice Nina Duschek, sui principali stores digitali e dal 15 marzo nelle radio in promozione nazionale. Produzione impeccabile dagli arrangiamenti ben curati che evidenziano la prorompente personalità dell’artista, figlia di una maturità artistica raggiunta a pieni voti. Melodie vincenti che entrano in testa sin dal primo ascolto e destinate a rimanerci, sui cui scivola graffiante e grintosa, autentica e sentita, l’interpretazione vocale di Nina, che dona al tutto un forte impatto emotivo. Rock dalle venature blues con dei colori reggae che creano atmosfere d’altri tempi proiettate nel futuro su cui Nina Duschek ci presenta il suo mondo. L’artista racconta “Ho scritto People in un momento di rabbia: perché dovrei incastrarmi in uno schema ben preciso e farmi dire da altri chi sono e non sono? Mi ritengo essere una persona che ha bisogno di Libertà con la L maiuscola, come se fosse aria, e ribellarmi e fare ciò che voglio io è sempre stata la via per me da prendere. Tanto non posso accontentare tutti, tanto la gente parlerà su di me e dirà quello che vuole, tanto la gente avrà le sue opinioni che io non posso cambiare e la cosa peggiore – e più ironica in tutto ciò – è che la gente stessa a volte non sa cosa vuole e segue soltanto il branco. È un atto di coraggio fare ciò che veramente si porta dentro nel cuore, oggigiorno, fregandosene di quello che gli altri pensano, anche se a volte non è facile. Però con questa canzone voglio ricordare tutti noi che, alla fine dei conti, quella è l’unica strada per essere felici: essere chi siamo veramente, far vedere quelle parti di noi stessi/e che riteniamo essere quelle più strane e meno accettate e che la gente e la società non sarà mai in grado di prenderci i sogni, le speranze e la pura vera essenza di cui siamo fatti. Un inno potente dedicato a tutti coloro che hanno deciso di prendere in mano la propria vita, di viverla veramente e di rimanere fedele ai loro cuori.” Ascolta il brano https://open.spotify.com/intl-it/track/3dEX6JvaYWz8yE7yJdK3Lp?si=574aa0d59d014828 “Avendo iniziato con la musica di strada, io sin dall’inizio ho sempre suonato tanto rock’n’roll, sapendo che è un genere che di solito piace alla gente, e ci ho anche sempre aggiunto quel tocco in più di swing, per renderlo più “mio”, ovvero, era semplicemente il modo in cui io ho imparato a suonare la chitarra (prevalentemente da sola). Una passione per il blues ce l’ho sempre avuta, e cantarlo mi ha sempre fatto piacere. Ho poi iniziato a scrivere canzoni, sempre mantenendo questo “feeling” allegro un po’ swingy.” Nina Duschek Guarda il video Facebook: https://www.facebook.com/duscheknina Instagram: https://www.instagram.com/nina.duschek/