La categoria del Miglior sonoro ai prossimi Oscar potrebbe avere già un vincitore con Top Gun: Maverick in pole position dopo aver conquistato il maggior numero di candidature tra i premi assegnati dalle Associazioni dei critici americani.

Quanto alla possibile cinquina abbiamo un terzetto di rilievo capeggiato da Avatar: The Way of Water oltre che da Elvis e The Batman. Il 5° nome dovrebbe essere Babylon, ma nelle ultime ore sta emergendo con forza il pluripremiato Everything Everywhere All At Once che parte anche favorito nella categoria Miglior film.