Per le previsioni della categoria Miglior fotografia, The Fabelmans perde la leadership, superato dall’apprezzato contributo di Claudio Miranda per il film Top Gun: Maverick che finora gli ha fatto guadagnare numerosi premi assegnati dalle Associazioni dei critici americani.

Lo inseguono tra i più premiati fino a questo momento: Nope e il film coreano La donna del mistero. Chiude il potenziale quartetto il favorito degli addetti del settore Avatar: The Way of Water candidato a ben 3 premi chiave (Critics Choice Award, Satellite Award, HCA Film Awards).

Per il 5° nome gara tra giganti: da The Fabelmans (Janusz Kamiński) a Empire of light (Roger Deakins), da TAR a Babylon, fino alle scommesse internazionali RRR, All Quiet on the Western Front e il film polacco EO.