Clamoroso successo e sold out per una serata indimenticabile al Maschio Angioino con Magie del Belcanto e Danze d'Epoca



Clamoroso successo ha riscosso lo spettacolo Magie del Bel Canto e Danze d'epoca organizzato dall'Associazione artistico culturale aps "Noi per Napoli" promosso, dal Comune di Napoli tra gli eventi della rassegna "Estate a Napoli" 2023.

I cantanti lirici, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli, hanno fatto sognare nella location molto suggestiva del Maschio Angioino la folta platea del pubblico presente.

L'esecuzione dei brani di repertorio di quelli più famosi, tra i quali, La Mattinata di Leoncavallo, Tu che m'hai preso il cuor, "La donna è mobile", il Brindisi de La Traviata, da Verdi, Tace il labbro, È scabroso le donne studiar, da Lehar, Torna a Surriento, Marechiaro, Funiculi funicula', dalle immortali melodie classiche napoletane, tra 800 e 900, hanno dato vita ad uno spettacolo che ha estasiato i presenti, regalando profonde emozioni!



Ad affiancare gli artisti lirici, accompagnandoli sulle note del pianoforte è stata la pianista Natalia Apolenskaja, mentre la voce itinerante e narrante del poliedrico attore napoletano Sasa' Trapanese, ha rappresentato il leit motiv della serata.



Le suggestive coreografie delle danze in costumi d'epoca che si sono susseguite del Gruppo Culturale "Danzando nel tempo", in alternanza e come accompagnamento ai brani intonati con passione e pathos, hanno ben saputo creare una giusta atmosfera che ha fuso in un assieme davvero originale, la cultura del canto lirico, delle sue storiche radici, con la diffusione e riscoperta di passi di danza antichi, cogliendo ed attuando in pieno le finalità e gli intenti da sempre sostenuti e divulgati dalla dottoressa Emilia Gallo, fondatrice dell'Associazione Aps Noi per Napoli.



Uno spettacolo rivelatosi un gran successo come quello che ha riscosso.

Siamo in attesa di conoscere le nuove iniziative che presto verranno inserite nelle rassegne prossime e delle quali vi daremo notizia sui social ed attraverso la stampa.