Altro grande successo per l'Hairstylist picano Aldo Forte, che il 17 Novembre ha rappresentato il gruppo Barber Naples in pedana con team Fibu nella competizione Barber ring di Palermo. Il giovane cittadino di Pico in provincia di Frosinone, dove possiede un attività di grande successo, ci ha tenuto a ringraziare tutti gli organizzatori:

Ciro Rainone e Aldo Tufano del gruppo Barber Naples 1993;

Cosimo Campagna organizzatore dell'evento;

Giuseppe Vinacci Vice presidente GFP;

Claudio Iannotta Direttore moda GFP;

Giuseppe Salzano Direttore moda GFP;

Carmine Guarnaccia Presidente generale F.I.P.U Italia;

Domenico Mastellone Direttore artistico F.I.P.U Italia;

Francesco Rese Coordinatore F.I.P.U Italia;

Dario Rega Ambassador F.I.P.U Italia.

Nella competizione hanno partecipato anche gli stilisti Artem Viryk, Gaetano Guarnaccia e Mariarosaria Tripoli.

Un altro grande successo per il barbiere ciociaro, che porta con onore il nome del suo paese per l'Italia e in giro per il mondo.