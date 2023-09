Nell'incontro di apertura della 5ª giornata di Serie A, è finita in parità 1-1 la gara tra Salernitana e Frosinone. All'Arechi, i padroni di casa iniziano forte e al 10' colpiscono un palo con Cabral, il terzo in questa stagione. Poi è il turno degli ospiti che al primo tentativo passano in vantaggio con un colpo di testa di Romagnoli su cross di Marchizza. Poco dopo il vantaggio, la squadra di Di Francesco riesce anche a raddoppiare con un tiro a giro di Caso, annullato però per fuorigioco. La squadra di Sousa prova a riorganizzarsi, ma la difesa ciociara difende con ordine la porta presidiata da Turati... fino al 52', quando Cabral riesce finalmente a segnare il suo primo gol in Serie A. Nel finale i padroni di casa attaccano, ma il Frosinone resistite e in classifica si porta a 8 punti, grazie al quarto risultato utile consecutivo. Per i granata, ancora senza vittorie dopo cinque turni, i punti sono soltanto 3, in compagnia di Lazio, Udinese e Sassuolo, che però hanno una partita in meno.

Nell'incontro serale il Lecce, nl proprio stadio e con l'uomo in più, supera per 1-0 il Genoa e con 11 punti si porta al secondo posto in classifica, dopo cinque giornate (un risultato che rappresenta un record per i salentini). La partita è stata influenzata dall'espulsione di Martin, che ha ricevuto il suo secondo cartellino giallo al 36', lasciando così il Genoa in inferiorità numerica. Nella prima parte di gara, i padroni di casa sono stati vicini al gol in due occasioni con Krstovic. Nel secondo tempo, la squadra di D'Aversa ha continuato a spingere fino al gol della vittoria di Oudin arrivato all'83', con un sinistro scagliato da posizione centrale, ma che Martinez non ha potuto parare a causa della deviazione involontaria di Frendrup. Anche dopo questa gara, il Lecce rimane una delle tre squadre imbattute in Serie A, insieme a Inter e Juventus che però hanno una partita in meno, con Falcone che detiene anche il record di unico portiere a non aver subito gol nei secondi 45 minuti. Della posizione in classifica del Lecce si è detto, mentre il Genoa è al momento 14° con 4 punti.







Crediti immagine: twitter.com/RaiNews/status/1705324914088018099/photo/1