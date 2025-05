Un autentico terremoto si sta per abbattere sulla Serie B e modificherà la classifica per retrocessioni e playout.

Il Brescia, che si era salvato sul campo, avrebbe rimediato 4 punti di penalizzazione per irregolarità nel pagamento di stipendi e contributi di febbraio. Una penalizzazione che spedirebbe le Rondinelle in Serie C e che ha portato prima al rinvio e poi all'annullamento del playout Salernitana-Frosinone.

Ne beneficerebbe, così, la Sampdoria che, una volta che la sentenza sarà definitiva, si giocherà la permanenza in Serie B contro i campani. Il club del presidente Cellino potrà fare ricorso.

Ora si aspetterà l’udienza di primo grado del 22 maggio. In base a quella, con le motivazioni in mano, si deciderà come concludere la stagione sul fondo della classifica. Se la sentenza di condanna sarà conferfmata, non si aspetteranno i successivi gradi di giudizio ai quali il Brescia si potrà appellare e la Lega B con la Figc si assumeranno il rischio di giocare subito il playout. Se invece ci saranno margini per l’appello, si aspetterà a giocare.



BRESCIA: "SIAMO STATI TRUFFATI"

Il patron delle Rondinelle Massimo Cellino al momento non ha commentato, ma si è limitato a parlare di "truffa subita" da una presunta società terza alla quale il Brescia calcio si sarebbe affidato per il versamento dei contributi attraverso la compravendita di crediti di imposta per una cifra attorno al milione e 400mila euro che il Brescia avrebbe pagato a questa società.

Dopo che la Procura federale ha inviato la chiusura delle indagini che riguardano il Brescia, Massimo ed Edoardo Cellino ora hanno due giorni di tempo per presentare una memoria in vista dell'audizione del 22 maggio.