Biden lo ha detto al notiziario della NBC e non - almeno per il momento - in una delle dichiarazioni ufficiale che giornalmente vengono rilasciate dalla Casa Bianca, ma il suo invito a "tutti" gli americani di lasciare immediatamente l'Ucraina non può non essere interpretato che qualsiasi via diplomatica con la Russia non è al momento percorribile e che la volontà di Mosca di procedere con l'invasione sembrerebbe ormai cosa certa.

Nel sud della Bielorussia, che confina con il nord dell'Ucraina, sono iniziate le esercitazioni militari congiunte tra esercito russo ed esercito locale. In queste esercitazioni Mosca ha impegnato 30mila uomini e un'altrettanta abbondanza di caccia e mezzi corazzati.

Al confine meridionale dell'Ucraina, i russi, come dichiarato dal ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba, avrebbero completamento chiuso nel Mar d'Azov lo sbocco sul mar Nero, dove altre navi russe si starebbero schierando per impedire alle navi ucraine la libera navigazione.

Infine, secondo le ultime immagini satellitari rese disponibili da Maxar (fonte Reuters), l'esercito russo avrebbe iniziato a spostare uomini e mezzi sempre più a ridosso del confine con l'Ucraina .

In Crimea, Maxar ha identificato 550 tende per truppe e centinaia di veicoli recentemente schierati presso l'aeroporto di Oktyabrskoye a nord della città di Simferopol, nonché schieramenti vicino alle città di Novoozernoye e Slavne.

In Bielorussia ha identificato un nuovo dispiegamento di truppe, veicoli militari ed elicotteri presso l'aeroporto di Zyabrovka vicino a Gomel, a meno di 25 km dal confine ucraino.

Infine, nella Russia occidentale ha identificato un nuovo grande dispiegamento di truppe e forze nell'area di addestramento di Kursk, a circa 110 km a est del confine ucraino.

Per questo gli americani sono convinti che un'invasione da parte della Russia potrebbe ormai avvenire in qualsiasi momento.