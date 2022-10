Oggi18 ottobre, alle 19.30 su 7Gold prenderà il via la quinta edizione di The Coach. talent show ideato da Luca Garavelli e Marco Zarotti. Nuovi appuntamenti che terranno compagnia ai telespettatori per tutto l’anno, appuntamenti che si preannunciano ricchi di novità, a partire dalla conduzione.

Alla guida del programma ci sarà infatti l’inedita coppia di conduttori formata da Rocco Pietrantonio e Chiara Esposito, subentrati nel ruolo ad Agata Reale, al timone fin dalla prima storica edizione trasmessa nel 2018. Chi succederà, nella vittoria, alla ballerina Marisol e al suo coach Tave?

Il percorso per arrivare sul primo gradino del podio è molto lungo e, come sempre, verrà giudicato anche da persone competenti. In giuria ci saranno infatti Maura Paparo, Meriam Jane, Elena De Laurentiis, il coach vincitore della scorsa edizione Tave e Francesco Facchinetti.

Immancabili anche gli opinionisti: insieme a Vincenzo Beltempo e Antimo Lomonaco, ormai conosciuti al pubblico di The Coach, i talenti potranno contare sul producer e compositore Ciro Scognamiglio, sulla coreografa Katia Mancini, sul compositore e musicista Alessandro Ventura, sui docenti Sara Bencivenni e Lorenzo Garbetta.

Altra novità della 5a edizione di The Coach sarà la figura del Mental Coach, Davide Paccassoni e del suo staff Zandalee Boschi Pennacchio, Nicole Di Schiavi, Ivan Rango e Stefano Rocco, che seguiranno coach e talenti in questo viaggio emozionante e ricco di sorprese. Un viaggio chiamato The Coach, dove il talento trova spazio nella sua arte e il Maestro diventa la guida che lo porta a diventare la versione artistica migliore di sé.

Intanto la Produzione del programma lavora già per l’organizzazione della sesta edizione e dunque ha riaperto ufficialmente i Casting. Per partecipare è sufficiente compilare il modulo presente sul sito ufficiale alla url thecoachtalent.com/partecipa.html