Il weekend del 12 e 13 gennaio 2024 inizia con ritmi decisamente hot al #Costez - Telgate (Bergamo) con un party dai ritmi latini. Il 12/01 ecco, appunto, Una Mas è una festa decisamente movimentata, perfetta per ballare scatenati con gli amici fino all'alba. Si chiama Una Mas ovvero una volta ancora perché è una one night piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e performer dj fanno tutto ciò che serve per trasformare il party in un evento da ricordare.

Sabato 13 gennaio ecco invece un doppio appuntamento. In Green Room sale sul palco un team all'altezza della situazione: Dr. Space al mixer, Francesca Toffanin di Radio Wow e Brio alla voce per il party I Love Wow. In Gold Room ecco invece una festa decisamente selvaggia, Wilde.

Già definito anche il programma del weekend successivo: venerdì 19 gennaio 2024 ecco una festa urban decisamente hot, Gasolina. E' il party latin e pop più scatenato del momento fa tappa al #Costez Telgate (BG), per far muovere a tempo party girls & party boys, anche più hot in periodo di fine anno. In Gold Room live music già dalle 23:30 fino alle 4. Sabato 20 gennaio, ecco invece un'altra festa, Suave. Tra gli artisti più spesso protagonisti in questo evento, Edoardo Pagnoni e Nuelma in console e Paolo Gustinelli al microfono. Loro ed i loro colleghi sanno senz'altro come far scatenare chiunque.

La stagione autunno / inverno / primavera 2023 - 2024 di #Costez Telgate (Bergamo), tra sorrisi e musica, mette energia. Basta far tappa al #Costez ogni venerdì e sabato notte, quando la musica e le voci fanno scatenare il dancefloor per regalarsi momenti di relax e divertimento con gli amici. Ballerine, ballerini e performer dj fanno il resto. Si balla da mezzanotte alle 4 del mattino. La musica è come sempre selezionata artisti guest di livello assoluto e prima di tutto da tutti gli artisti della #Costez family, professionisti del groove capaci far ballare chiunque.

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

Domenica pomeriggio dalle 15 alle 19

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/costez_official