Rispetto alle previsioni del mese di ottobre Bradley Cooper per la sua apprezzata performance nel film Maestro si conferma leader per la categoria Miglior attore ai prossimi Oscar.

Dietro di lui si fanno notare: Cillian Murphy che al momento per Oppenheimer ha vinto il maggior numero di premi della critica e Paul Giamatti che per The Holdovers ha conquistato il prestigioso National Board of Review. Chiude il potenziale quartetto Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon).

Per il 5° nome gara aperta tra Jeffrey Wright (American Fiction) e Colman Domingo (Rustin).