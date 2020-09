Nell'incontro avuto mercoledì il presidente del Barcellona, Jorge Messi, padre e procuratore di Leo, ha appreso di persona la volontà di Bartomeu di non voler lasciare andar via il n. 10 blaugrana un anno prima dalla scadenza del suo contratto.

Così, stamani, ad un giornalista che gli ha chiesto se Messi potrebbe restare al Barcellona ancora per un anno, Jorge ha risposto con un timido sì.

Il contratto che lega Messi al Barcellona scade il 30 giugno del 2021. A quella data, se non venisse rinnovato, Messi sarà libero di accasarsi in un altro club a parametro zero.

I media sportivi argentini, però, danno solo del 10% la possibilità che Messi possa rimanere al Barcellona anche per l'anno in corso. Inoltre, una mediazione potrebbe far arrivare nelle casse del club catalano una notevole somma di denaro (anche se non certo i 700 milioni di euro della clausola rescissoria) da parte di un altro club, a differenza di quanto accadrebbe nel 2021. Senza contare che il Barcellona risparmierebbe anche oltre 100 milioni nel monte ingaggi.

Per questi motivi, la situazione è ancora in divenire, con Leo Messi che non ha rilasciato finora alcuna dichiarazione sulla vicenda, mentre il padre si riunirà oggi con i suoi legali per valutare pro e contro delle prossime decisioni da prendere.