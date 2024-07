Michele Di Gregorio è bianconero. È ufficiale il passaggio alla Juventus del portiere classe '97 che arriva a Torino dal Monza.

Dall'Allianz Stadium... all'Allianz Stadium! Sì perchè l'ultima gara ufficiale della stagione 2023/2024 Di Gregorio l'ha vissuta, da avversario (senza però scendere in campo), in quella che ora è la sua nuova casa, in occasione di Juventus-Monza del 25 maggio scorso.

Un segno del destino, per Michele, che sempre all'Allianz Stadium è stato anche premiato in quanto migliore portiere dell'ultima Serie A.

Ciò che salta subito all'occhio di Di Gregorio è la sua fisicità. Una fisicità, però, che non gli fa perdere reattività tra i pali, una delle sue caratteristiche più importanti. Michele, però, è un portiere a 360°, bravo in porta, sì, ma anche estremamente efficace con i piedi, per dare inizio all'azione. Un'alternativa in più per fare partire l'azione. In sintesi: è il classico esempio di portiere moderno.

Di Gregorio arriva in bianconero dopo due importanti stagioni in Serie A con la maglia del Monza, due stagioni che lo hanno visto crescere e che hanno visto crescere anche e soprattutto il suo rendimento e il riconoscimento ottenuto alla fine di questa annata ne è una bellissima conferma.

A confermare quanto detto, poi, ci sono i numeri: