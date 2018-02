CETARA SALERNO CONCORSO pubblico per 4 posti di AGENTE POLIZIA MUNICIPALE

La polizia municipale, in Italia, è un corpo di polizia locale ad ordinamento civile, che può essere costituito e gestito dagli enti locali, sia in forma autonoma oppure associata.



Comune di CETARA pubblicato il concorso per AGENTI di POLIZIA MUNICIPALE.

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale e determinato, per complessivi mesi 3, di quattro posti di agente di polizia municipale - categoria C1, per esigenze stagionali.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'ente entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Cetara è un comune italiano di 2.088 abitanti della provincia di Salerno in Campania.

Pittoresco borgo marinaro della Costiera Amalfitana, Cetara sorge ai piedi del monte Falerio e, distendendosi in una profonda vallata fiancheggiata da vigneti ed agrumeti, si apre quasi a ventaglio sulla stretta fascia pianeggiante a livello del mare.

